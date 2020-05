Le département de Diourbel, jusqu’ici épargné de la maladie du coronavirus, a enregistré son premier cas. Il s’agit d’un enfant de 3 ans contaminé par son papa.

‘’Je confirme que le district sanitaire de Diourbel vient d’enregistrer son premier cas de Covid-19. Il s’agit d’une fillette de 3 ans qui a été contaminée par un de ses parents qui est un agent de santé qui travaille dans une structure de Touba. Lui a été testé positif le mardi’’, a confié le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel. Il s’exprimait lors d’un point de presse tenu hier au centre de santé Sidy Guissé de Diourbel.

L’agent qui a contaminé sa fille travaille à l’hôpital Ndamatou de Touba. Il lui a été formellement interdit de voyager le weekend end passé, parce qu’un agent du service dans lequel il travaille était contaminé. Mais il a refusé et a séjourné à Diourbel pour venir voir sa famille. Sentant des courbatures et une fatigue, il aurait, d’après des sources bien informées, acheté des médicaments dans une pharmacie de la place et c’est à Touba, à son retour, qu’il a été testé positif.

Mis au courant, l’autorité administrative et le médecin-chef du district sanitaire ont pris la décision de désinfecter la maison et de transférer les membres de la famille dans un réceptif hôtelier à Mbacké. ‘’Quand on nous a informés que cet agent testé positif était venu à Diourbel visiter sa famille durant le week-end, nous avons mené des investigations et nous avons eu à prélever tous les membres de cette famille. Malheureusement, un des prélèvements, qui est celui de sa fille de 3 ans, est revenu positif. Elle constitue notre premier cas dans le département de Diourbel. C’est une fillette qui ne présente pas de signes, mais elle est positive au Covid-19.

Heureusement, c’est une petite fille qui n’a pas beaucoup de contacts, mais les membres de sa famille sont déjà mis en quarantaine. On ose espérer que cette chaine de transmission pourrait se limiter à cet enfant. Actuellement, elle est Mbacké ainsi que les autres membres de sa famille, pour les besoins de la mise en quarantaine. On a pu retracer son itinéraire. Il était venu le week-end et on sait que 7 personnes étaient en contact avec lui et elles ont été prélevées.

Les dispositions sont prises pour qu’il n’y ait pas d’autres contacts au-delà des membres directs de la famille. Ils sont au nombre de 5, ce qui fait un total de 12 contacts. Les membres de la famille, contacts à haut risque, sont mis en quarantaine. Pour les autres, ils sont au niveau de leurs foyers. Mais si on juge que leur situation est assez compliquée ou bien l’isolement n’est pas possible dans la famille, ils seront transférés’’, a dit le docteur Moussa Ndiaye.

Ils ont tout de même pris des dispositions, au cas où les choses iraient mal. Leur stratégie repose sur la prise en charge des prochains malades dans la ville de Diourbel. ‘’On est dans la prévention. Nous avons tous vu la manière dont le nombre de cas augmente présentement. Les mois passés, il a été retenu que si on a des cas positifs, c’est au centre de Touba qu’on allait les transférer. Malheureusement, ce centre est plein. Ils ont même ouvert un autre centre qui est dans sa capacité maximale. Donc, il faut qu’on pense, nous aussi, à trouver d’autres solutions. C’est dans ce cadre que cette proposition est faite. C’est une éventualité. Si on arrivait à avoir un certain nombre de cas qu’on ne puisse pas les transférer à Touba, les prendre en charge ici’’.

