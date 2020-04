Covid19/Tabac 

L’ONG américaine Campaign for Tobacco Kids (CTFK) alerte sur la vulnérabilité des fumeurs à la Covid-19. En effet, partant d’un constat d’une étude faite en Chine montrant que les personnes qui fument du tabac sont plus susceptibles d’avoir des complications graves, si elles sont infectées par la Covid-19, CTFK invite les fumeurs à arrêter.

A en croire le CTFK, cette étude chinoise sur le lien entre le tabagisme et la maladie du coronavirus indique que 12,4 % des fumeurs contaminés ont été admis dans une unité de soins intensifs ou ont eu besoin d’une ventilation mécanique, comparativement à 4,7 % des non-fumeurs. De même, 21,2 % des fumeurs actuels présentaient des symptômes graves, comparativement à 14,5 % des non-fumeurs. Aussi, indique-t-on, une autre étude de l’Organisation mondiale de la santé souligne que l’acte de fumer entraine un contact fréquent des mains sur le visage, ce qui crée une voie de transmission virale potentielle.

Elle montre que le tabagisme compromet également le système immunitaire et donc la capacité du corps à répondre à l’infection. Ainsi, l’ONG contre le tabac d’indiquer ‘’c’est plus que jamais le moment d’arrêter de fumer ! Les preuves sont claires que l’arrêt du tabagisme améliore la fonction pulmonaire relativement rapidement (en quelques mois) ce qui réduit la susceptibilité aux maladies respiratoires et améliore la fonction immunitaire ainsi que de nombreux autres avantages non directement liés à la Covid-19’’.