Depuis quelques mois, les laboratoires Gilead tentent de convaincre certains pays à utiliser un médicament qui serait efficace contre la Covid-19. D’ailleurs, certains les accusent d’être derrière les attaques contre Pr. Raoult dont l’étude publiée par ‘’Lancet’’.

Ils sont tout de même arrivés à convaincre des pays comme l’Inde à autoriser la commercialisation d’une version générique du médicament. Cependant, malgré cela, le nombre de malades augmente dans le pays, qui a atteint cette semaine la barre des 5 millions de malades.

En Afrique, les Etats ne semblent pas encore prêts à l’adopter. En effet, l’Agence nationale d’administration et de contrôle des aliments et des médicaments (Nafdac) du Nigeria a averti le grand public. Dans une déclaration signée par le directeur général de l’agence, le professeur Mojisola Adeyeye, mise à la disposition de l’agence de presse du Nigeria (NAN), il est dit que ’’l'étiquette sur le vaccin indique qu'il n'était «pas destiné à être distribué aux États-Unis, au Canada ou dans l'UE», créant ainsi des soupçons quant à son efficacité, et pourrait également avoir un effet négatif sur le système corporel’’, alerte-t-elle.