La Conférence des leaders de la Coalition pour l’émergence (CPE) s’est réunie mercredi dernier à son siège social, pour examiner l’actualité nationale et internationale. La structure, coordonnée par Me Ousmane Sèye a, à ce propos, passé en revue la situation malienne.

La CPE a ainsi condamné le coup d’Etat intervenu dans ce pays voisin. Elle a, dans un communiqué, souhaité ‘’le rétablissement de l’ordre constitutionnel par une transition politique, démocratique privilégiant les intérêts du peuple malien qui aspire à un profond changement.

Enfin, la CPE met en garde contre toutes mesures tendant à priver le Mali des ressources et produits nécessaires’’. La Conférence des leaders de la Coalition pour l’émergence s’est par ailleurs préoccupée de l’accroissement des cas communautaires du coronavirus qui, à ses yeux, est liée à la mobilité des populations pendant la fête de la Tabaski.

‘’La CPE rappelle que la communication communautaire doit se faire d’abord à la base, par le biais des chefs de famille, des chefs et délégués de quartier, des maires et des autorités déconcentrées telles que les préfets et sous-préfets’’, indique-t-on dans la note.