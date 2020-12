Un incident survenu lundi dernier, occasionnant le décès d’un nourrisson dans une crèche à Dakar, continue de susciter des réactions. La directrice et fondatrice d’ImagiNation Afrika, une organisation dédiée au développement et au bien-être des enfants, a lancé un appel à une mobilisation urgente en faveur de la protection des enfants. ‘’Quand cesserons-nous d'attendre un décès, la vie d'une famille déchirée, pour prendre les mesures que nous savons si nécessaires ?’’, s’interroge Karima Grant.

Cette dernière informe que son association, avec l'aide de Magor Dia (père du nourrisson), s'est engagée depuis 10 ans à améliorer tout l'écosystème autour des enfants au Sénégal, que ce soit par des formations pour les inspecteurs, les agents de santé et les éducateurs de la petite enfance ou par des campagnes qui mettent en avant l'importance du jeu et de la construction de la résilience chez les jeunes enfants. L'un des principaux programmes au cours de ces trois dernières années, d’après la directrice de l’association ImagiNation Afrika, a porté sur la formation des nounous.

‘’Cette initiative est née du constat que la qualité des soins que reçoivent les jeunes enfants pourrait être grandement améliorée par la compréhension des meilleures pratiques en matière de petite enfance et par l'accès à toutes les recherches les plus récentes sur la façon dont les enfants apprennent et sur la meilleure façon de les protéger’’, souligne la note. Madame Grant rappelle d’ailleurs que Magor Dia a dirigé ce programme à ImagiNation Afrika.

Un des aspects fondamentaux de cette formation porte, en effet, sur les premiers secours de base. ‘’Il est évident et impératif que toute personne qui travaille régulièrement avec de jeunes enfants dans le cadre de sa carrière et qui tient à sa vocation, doit avoir une compréhension de base des pratiques de premiers secours. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas être une exigence pour tous ceux qui travaillent dans une crèche aujourd'hui ?’’.