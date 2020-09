Crédits à la clientéle

Dans son rapport, la Commission bancaire de l’Umoa souligne aussi que les crédits à la clientèle ont augmenté de 10 %, en ressortant à 22 924,0 milliards à fin 2019. Ils sont composés principalement des crédits à court terme (53,7 %), des crédits à moyen terme (36,5 %), des crédits à long terme (4,4 %), des opérations de location‑financement (0,8 %) et des créances en souffrance (4,6 %).

‘’Les crédits à court terme s’élèvent à 12 314,6 milliards et représentent plus de la moitié du total des crédits. Ils sont en accroissement de 3,5 % en rythme annuel, contre 25,9 % à fin 2018.

Les crédits à moyen terme sont ressortis à 8 361,7 milliards, en hausse de 22,8 %, en rythme annuel, contre une baisse de 7,8 % un an plus tôt. Quant aux crédits à long terme, d’un montant de 1 016,4 milliards, ils ont affiché une progression annuelle de 11,7 %, contre 6,3 % l’année précédente’’, informe le document. Concernant les opérations de location‑financement, elles ont atteint 182,1 milliards, enregistrant une croissance de 10,3 %, en rythme annuel, à fin décembre 2019, contre 9,6 % un an plus tôt. S’agissant des créances en souffrance, elles se sont établies, en termes nets, à 1 049,2 milliards, soit un repli, en rythme annuel, de 1,7 %, contre une hausse de 4,4 % en 2018.