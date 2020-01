Le Congrès de la renaissance démocratique (CRD) engage ses partisans à participer massivement à la manifestation prévue aujourd’hui à la place de la Nation, par la plateforme Nio Lank, Nio Bagn. La Conférence des leaders de cette coalition qui s’est réunie hier, souhaite, dans une déclaration parvenue à ‘’EnQuête’’, que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions de succès, d'ordre et de discipline. Elle appelle ses militants et sympathisants ainsi que tous citoyens sénégalais épris de justice à rester mobilisés pour faire face aux ‘’dérives d'un régime perdu par son incompétence et sa boulimie dans la gestion des ressources publiques’’.

En outre, la Conférence des leaders du CRD salue ‘’l'immense portée citoyenne de cette initiative, sa justesse et son importance dans la défense du pouvoir d'achat et des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais très fortement éprouvés par une mauvaise gouvernance endémique’’. A ce propos, elle félicite les porteurs de cette initiative, salue leur courage et leur détermination et surtout exprime son adhésion totale à la cause.

La Conférence des leaders du CRD a, dans la même veine, réitéré son exigence ferme et sans condition pour la libération de Guy Marius Sagna et de ses codétenus ‘’arbitrairement privés de liberté par la seule volonté du président Macky Sall, qui continue d'arrêter et de libérer, de protéger et de promouvoir qui il veut, selon ses humeurs et sa propre volonté du moment’’.