Le Congrès de la renaissance démocratique And Dekkil Bokk a, dans un communiqué, dénoncé les accusations de viol contre Ousmane Sonko. La conférence des leaders de cette entité estime qu’il s’agit d’un projet énoncé publiquement par le président Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ainsi, rappelle le CRD, après Karim Wade, Khalifa Sall, Adama Gaye et Boubacar Sèye, c’est maintenant le tour d’Ousmane Sonko.

Pis, soutient la conférence des leaders, pour toutes ces personnalités citées ‘’Macky Sall a mobilisé, utilisé et abusé des missions régaliennes dévolues aux forces de défense et de sécurité, et surtout à l’appareil judiciaire, notamment l’autorité du procureur de la République et des officiers de police judiciaire, pour régler des comptes personnels, de famille et de clan, avec des adversaires politiques ou des acteurs de la société dont il considère l’activisme compromettant contre ses intérêts’’.

...Le CRD estime, par conséquence, que face aux dérives répétées du régime en place et la mal gouvernance, il urge d’encourager l’unité et le combat dans la solidarité. ‘’C’est la raison pour laquelle le CRD réaffirme son adhésion à l'impérieuse nécessité d'un grand rassemblement démocratique et patriotique pour arrêter la machine dictatoriale de la dynastie Faye-Sall.

Le Congrès de la renaissance témoigne de sa solidarité au président Ousmane Sonko et garde l’espoir qu’il sortira très rapidement de cette épreuve pour poursuivre le combat qu’il a engagé avec ses partisans et ses partenaires auprès du peuple sénégalais’’.

Dans son communiqué, le CRD/And Dekkil Bokk a condamné l’usage des forces de défense et de sécurité dans des missions politiques de répression d’adversaires qui, dit-on, font usage d’une violence inouïe contre des manifestations légitimes et exige la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées.