La gratuité des soins pour certaines pathologies pourrait être bloquée à Touba, si l’on se fie aux responsables des comités de développement sanitaire qui menacent de recourir à cette pratique, si la CMU ne paie pas ce qu’elle leur doit.

Les comités de développement sanitaire (CDS) de Touba souffrent. Et pour cause, ils peinent à honorer leurs obligations vis-à-vis de leurs agents. En conférence de presse à la résidence de Darou Marnane, ils ont menacé de ne plus accepter la gratuité des soins pour les patients qui souffrent de certaines pathologies, parce que, disent-ils, l’Agence de la couverture de la maladie universelle refuse de leur payer l’argent qu’elle leur doit. Mbaye Sall, le président de l’association des CDS de Touba, confie : ‘’Nous réclamons notre dû. Nous sommes vraiment fatigués. La CMU a demandé de faire la gratuité pour les enfants. Mais depuis 2017, elle nous doit de l’argent et refuse de nous payer. Nous avons entendu tout dernièrement que 15 milliards ont été dégagés pour éponger les dettes. A Touba, nous n’avons reçu que 18 millions. Ce que nous ne pouvons accepter. Touba fait partie du Sénégal et est la deuxième capitale du Sénégal.’’

Mbaye Sall d’ajouter : ‘’Nous devons faire face à beaucoup de charges, notamment le paiement des salaires des prestataires de service, parce qu’à Touba, l’Etat ne prend en charge que deux agents. L’argent est divisé en deux parties. Une partie pour l’achat des médicaments et une autre est constituée des salaires des agents de santé. Si ces derniers ne sont pas payés, les patients courent des risques réels de ne pas disposer de bons traitements. Toutes les factures de 2017, 2018, 2019 ont été déjà envoyées. Si la CMU ne nous paie pas, nous risquons tout bonnement d’arrêter la gratuité. Ne serait-ce que pour le poste de santé de 28, la CMU lui doit 160 millions. Et pour les autres postes, les sommes varient entre 20 millions et 10 millions.’’

Du côté de l’ACMU, on botte en touche. Joint par téléphone, Aly Fall, le conseiller en communication chargé des médias et des relations publiques de l’ACMU, confie : ‘’l’agence persiste et signe : toutes les factures concernant les gratuités ont été dûment payées jusqu’au 31 décembre 2019. Le district de Touba est resté durant deux ans sans envoyer de factures. Pour ce genre de cas, l’agence ne peut pas régler le problème. Pour les factures certifiées, reçues et contrôlées de façon administrative et financière, l’agence l’a fait en parfaite intelligence avec le ministère des Finances. Pour des factures qui datent de 2017 et qui n’ont jamais été envoyées jusqu’en 2020, l’agence dit ne pas trouver de solutions par rapport à ces factures.

On ne peut pas payer des factures qu’on n’a pas vu ou bien des factures qui datent de 2017, alors qu’on vient d’épuiser le paiement de toutes les factures jusqu’en 2019 et on vient nous parler de factures de 2017 et qui n’ont jamais été envoyées dans les délais. L’agence ne peut régler ce problème. Si des factures restent impayées depuis 2017, ce n’est pas la faute à l’agence qui n’a jamais reçu ces factures.’’

Aly Fall poursuit : ‘’Durant toute l’année 2019 et 2020, une seule facture en provenance du district sanitaire de Touba a été reçue par l’Agence de la couverture de la maladie universelle. Contrairement à ce que le gars dit, c’est 28 millions et non 18 millions qui ont été payés aux CDS. C’est sur la base des factures qui ont été recevables, vérifiées et certifiées que cet argent a été payé. Les factures non payées sont celles qui sont irrecevables.’’

