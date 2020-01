La petite Ndiaya a-t-elle été violée, avant d’être tuée ? La question taraude et sera élucidée par l’enquête ouverte, après la découverte de la dépouille mortelle. La fillette de 2 ans était activement recherchée, depuis 48 heures. Le principal suspect a été auditionné.

L’insécurité dans la ville de Mbour continue de faire des ravages. Hier, une fillette âgée de 2 ans a été retrouvée morte dans le quartier de Liberté 2. C’est vers les coups de midi que la découverte macabre a été faite dans une maison en construction. Le corps sans vie a été retrouvé enterré dans une des chambres du bâtiment en construction constitué de quatre chambres, un salon, une cuisine et des toilettes extérieures. Les éléments de la police ont effectué le déplacement pour procéder aux constats d’usage, en compagnie des sapeurs-pompiers.

En effet, le corps de la victime était en état de décomposition. Les restes mortels ont été remis à l’hôpital de Grand Mbour pour les fins d’autopsie.

Fille d’Ass Malick Guèye et de Fatou Binetou Guèye, la petite Ndiaya, née en août 2017, était portée disparue depuis 2 jours. A en croire sa grand-mère Ndack Ndiaye, elle aurait été prise devant la porte de leur demeure dans le quartier Liberté 2. ‘’Notre enfant ne s’est pas égarée, elle n’errait pas non plus. Elle ne pouvait même pas aller jouer. Elle a juste 2 ans et 4 mois. On l’a trouvée devant chez nous et on l’a prise’’, a expliqué l’aïeule.

Le principal suspect est un colocataire

La scène de crime qui se trouve à quelques encablures de la maison, a été bouclée par la police scientifique. Selon nos sources, la disparition de Ndiaya a été constatée avant-hier mercredi à 17 h par ses parents. Depuis lors, ces derniers ont remué ciel et terre pour retrouver leur chérubin dans les alentours de leur maison. Selon toujours nos interlocuteurs, tout porte à croire que la fillette a été violée.

En état de choc, la population du quartier demande aux autorités plus de sécurité. Les habitants considèrent que les 2 brigades que compte la ville ne peuvent pas couvrir convenablement toute l’étendue du territoire de Mbour.

Dans l’après-midi, le commissariat de Diamaguene a commencé des auditions et tient déjà son premier suspect qui serait un locataire vivant dans la maison de la victime.

IDRISSA AMINATA NIANG