Une vaste opération menée hier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique, a permis de mettre la main sur deux suspects en détention d’une peau de léopard et 14 dents d’ivoire. Ils sont actuellement en garde à vue au commissariat central de Tambacounda, pour les besoins de leurs auditions.

S’il y a une partie dans le pays ou la criminalité faunique est en train de faire des ravages, c’est dans l’est du Sénégal. C’est ainsi que des missions de sécurisation y sont fréquemment menées par les forces de défense et de sécurité. C’est dans ce sens qu’une opération mixte de trafic de faune sauvage et de trafic d'armes et de munitions de guerre menée par les parcs nationaux, le conservateur du parc de Niokolo-Koba, les sections de la brigade de recherches du commissariat central de Tambacounda ainsi que celui de la sûreté urbaine et l'appui d’Eagle-Sénégal à Tambacounda a été opérée hier dans cette partie du Sénégal oriental.

Selon nos informations, elle a permis d’interpeller, en premier lieu, un présumé trafiquant de faune en flagrant délit de détention, circulation, commercialisation d'une peau de léopard adulte, et de 14 dents d'hippopotames. Une perquisition chez le complice du présumé trafiquant, au village de Médina Touat, s’en est suivie. Sur place, poursuivent nos interlocuteurs, les forces de sécurité sont tombées sur le propriétaire des armes de guerre qui auraient servi à abattre des léopards et des hippopotames, depuis plus d'une décennie. Il a été interpellé. Il était en possession (et intention de vendre) d’une arme de guerre de type kalachnikov, avec un chargeur et 14 munitions de calibre 7/62 courtes.

Les deux présumés trafiquants ont été acheminés dans les locaux du commissariat central de Tambacounda et sont, depuis hier, sous le régime de garde à vue pour les besoins de l’enquête. Ils seront sans doute remis au parquet, au terme de leur période de garde à vue, pour les délits de criminalité faunique et détention d’arme.

L’ONG Eagle-Sénégal, spécialisée dans la lutte contre la criminalité faunique, suit de très près cette affaire. En effet, selon nos informations, le commerce illégal d’ivoire d’hippopotames bat son plein en Afrique. La RDC, qui comptait la 2e plus grande population africaine d’hippopotames, a perdu 95 % de celle-ci, à cause du trafic de ses ivoires très prisées des Asiatiques. Le Sénégal se doit de lutter activement contre le trafic de cette espèce pour préserver les petites populations d’hippopotames au sein de la zone sud du pays et plus particulièrement dans le parc national de Niokolo-Koba, confient nos interlocuteurs.