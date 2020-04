La Fédération internationale de football association (Fifa) s’est engagée, ce vendredi, à débloquer une enveloppe de 150 millions de dollars US (environ 91,2 milliards de F CFA) pour venir en aide à ses associations membres. Chacune des 221 fédérations nationales affiliées à la Fifa empochera la somme de 500 000 dollars US (environ 304 millions de F CFA) dans les prochains jours.

Chose promise, chose due ! Une quinzaine de jours après avoir annoncé une aide immédiate à ses associations membres pour faire face à la crise de la pandémie de la Covid-19, la Fifa s’engage à verser une allocation de 150 millions de dollars US (91 244 535 000 milliards de F CFA) aux 221 fédérations nationales de football.

C’est dans un communiqué publié, ce vendredi sur son site, que l’instance dirigeante du ballon rond a donné l’information. Ainsi, chacune d’entre elles recevra la somme de 500 000 USD (304 148 450 F CFA) ‘’dans les prochains jours’’, a expliqué la Fifa. ‘’Par cette mesure, toutes les allocations restantes destinées à couvrir les coûts opérationnels des associations membres, dans le cadre du programme ‘Forward 2.0’ seront intégralement versées pour les années 2019 et 2020. En particulier, le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement’’, a précisé la Fifa.

D’ordinaire, le versement total des sommes susmentionnées aurait été conditionné par le remplissage d’un certain nombre de critères. A cause de la crise sanitaire qui frappe de plein fouet le monde du football, la Fifa a décidé de faire fi de cette procédure, ‘’afin de contribuer à la préservation’’ de la discipline au sein de toutes les associations membres. ‘’Ce soutien financier immédiat doit être utilisé pour atténuer l’impact financier de la Covid-19 sur le football au sein des associations membres, et notamment pour honorer toute obligation financière ou opérationnelle que les fédérations pourraient avoir envers leur personnel ou des tiers’’, a ajouté le communiqué.

Néanmoins, la fédération internationale prévient tous les bénéficiaires de cette aide et leur rappelle leur devoir de rendre compte de l’utilisation faite de ces fonds. ‘’Les obligations et responsabilités standard relatives à l’utilisation de ces fonds, telles qu’explicitées dans le règlement Forward 2.0, restent pleinement applicables et les fonds seront soumis à la procédure standard en termes d’audit et de rapport’’.

Au début de ce mois, le président de la Fifa avait exposé son plan d’appui aux associations membres, étalé sur trois axes. Il s’agit, d’abord, du volet financier. ‘’Cette enveloppe de 150 millions de dollars, indique Gianni Infantino, constitue la première étape d’un plan d’aide financière de grande ampleur que nous élaborons à l’heure actuelle pour répondre à la situation d’urgence à laquelle toute la communauté du football est confrontée. Avec nos parties prenantes, nous évaluons les pertes et travaillons sur les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre en œuvre les autres étapes de ce plan d’aide’’.

Les autres aspects du programme de soutien au monde du football sont relatifs à la santé et à la résilience du mouvement footballistique. Pour Infantino, la préservation de la santé des acteurs demeure le point prioritaire et que le monde du football doit pouvoir tirer des leçons de cette crise du coronavirus pour des lendemains radieux de la discipline.

