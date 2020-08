Le Secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yaakaar (SEP/BBY) félicite le président Macky Sall pour ses positions sur la situation survenue au Mali. C’est ce qu’ils ont fait savoir à travers un communiqué transmis, hier, à ‘’EnQuête’’.

Examinant la situation nationale et internationale, le Secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yaakaar (BBY) a fait les appréciations qui suivent. Concernant la situation au Mali, ‘’le SEP/BBY félicite le président Macky Sall pour ses positions sur la situation survenue au Mali qui traduisent sa compréhension des liens séculaires et de sang qui lient le Mali et le Sénégal, en agissant avec promptitude et en demandant que des mesures d’embargo prises par la CEDEAO soient exclus les denrées de première nécessité, les produits pharmaceutiques et pétroliers’’, affirme le SEP/BBY.

La même source soutient que pour ‘’avoir exigé avec diplomatie’’ de ses pairs chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, de tenir compte des impératifs humanitaires et de ‘’ne pas asphyxier le peuple frère d’un pays ami’’. Ceci tout en condamnant ‘’fermement le coup de force’’ perpétré par les militaires. Le SEP/BBY estime que le président Macky Sall privilégie l’option de construire avec ses voisins une diplomatie fondée sur la ‘’solidarité et le soutien mutuel’’ entre les peuples. ‘’Par ailleurs, en préconisant la voie du dialogue au Mali pour un retour à l’ordre constitutionnel, le président de la République réaffirme son attachement à une solution pacifique qui préserve la vie des populations du pays frère du Mali et son retour à la légalité constitutionnelle dans la paix, la sécurité et la stabilité. Une telle posture traduit un panafricanisme de progrès et de justice sociale que tous les progressistes et démocrates dans notre pays et en Afrique doivent soutenir et promouvoir’’, poursuit le communiqué.

S’agissant de la situation nationale, le SEP/BBY se félicite de la reprise du dialogue national dans son volet politique, permettant aux différents acteurs d’échanger sur les questions essentielles de l’heure afin d’aboutir à des consensus qui pourront renforcer la démocratie sénégalaise.

‘’Sur un autre registre, le SEP/BBY soutient et encourage le Comité d’initiative pour l’annulation de la dette publique africaine pour les différentes activités déroulées dans la dernière période. Dans la même veine, le SEP/BBY salue les performances accomplies par le corps enseignant et les élèves ainsi que tous les acteurs de l’éducation engagés dans la reprise des cours pour les classes d’examen’’, lit-on dans le communiqué.

Pour la reprise des activités économiques, dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, les leaders de BBY rappellent que le président de la République a initié différentes rencontres pour booster le plan de relance dans ses différents domaines. ‘’C’est pourquoi le SEP/BBY lui exprime toutes ses félicitations et tous ses encouragements pour les initiatives prises en vue de la relance des différentes politiques publiques réadaptées et requalifiées aux circonstances. Parallèlement, se poursuit le combat contre la pandémie du coronavirus avec l’équipement continu des structures sanitaires et celui de dernière génération pour le Service national d’hygiène afin d’intensifier la lutte anti-vectorielle et la désinfection’’, renchérit le communiqué. Afin de contribuer à vaincre le virus, le SEP/BBY appelle encore une fois les populations à renforcer leur soutien aux politiques du président Macky Sall tout en observant scrupuleusement les prescriptions des autorités médicales.

MARIAMA DIEME