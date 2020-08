Le Bureau exécutif de Jamra a eu des échanges téléphoniques, ce samedi 22 août, avec l’imam Mahmoud Dicko du Mali, grâce à la facilitation du frère Mohamed Salia Touré, assistant et proche parent de l'imam Dicko. L’annonce a été faite par l’ONG à travers un communiqué transmis hier à la presse.

Le mandataire de Jamra se félicite de l'accueil ‘’fraternel et chaleureux’’ dont il a fait l'objet de la part de son frère en islam avec lequel il s'est longuement entretenu sur la situation au Mali et dans la sous-région.

‘’Imam Dicko s'est félicité de l'important travail qu'abat quotidiennement Jamra et a assuré son interlocuteur qu'il n'ignorait aucun des hauts faits d'armes de Jamra, autant dans le combat constant contre la dégradation des mœurs que dans la défense des nobles idéaux de l'islam, religion de paix, d'entraide et de solidarité active’’, renseigne un communiqué de l’ONG Jamra.

Le président exécutif de Jamra salue, durant son duplex avec l’imam Dicko, le sermon historique que ce dernier a livré ce vendredi 21 août, à l'occasion du grand rassemblement organisé au Mali par le M5 et lors duquel le très influent guide religieux a appelé les populations maliennes à la réconciliation nationale et à accorder leur pardon au chef d'État déchu, Ibrahima Boubacar Keita (IBK). ‘’Jamra s'est félicité de la sage décision exprimée ce 22 août 2020 par IBK, devant le médiateur de la CEDEAO, Goodkuck Jonathan, consistant à renoncer définitivement au pouvoir. Ce geste salutaire d’IBK contribuera incontestablement à la décrispation, à la sauvegarde de la paix sociale. Et à épargner aux populations civiles d'essuyer d'éventuels dommages collatéraux de ce bras de fer politico-militaire’’, poursuit le communiqué.

D’après Jamra, l’imam Dicko est ‘’incontestablement’’ le leader politico-religieux le ‘’plus en vue’’ dans ce pays ‘’frère’’ et frontalier du Mali, où il est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes et les plus écoutées dans la culture de la paix civile. ‘’Nous avons tous souvenance de l'éminent rôle de médiateur qu'il avait joué avec succès entre le gouvernement malien et les groupes djihadistes dans le nord du pays. Il avait également réussi à réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta avec le peuple malien, lors des élections de 2013, avant de passer dans l'opposition en 2017, en raison de points de désaccords profonds avec le régime de IBK’’, lit-on dans le texte.

En concluant leurs échanges, les leaders de Jamra et de la Cmas se sont promis d'approfondir et de prolonger leurs relations, qui pourraient déboucher sur un partenariat productif. ‘’Le Bureau exécutif de Jamra, après avoir pris positivement acte de ce compte-rendu des fructueux échanges entre l’imam Massamba Diop et l’imam Mahmoud Dicko, a pris l'engagement de se rendre prochainement à Bamako, dès la fin de la crise sanitaire, pour honorer d'une visite de courtoisie le leader du Cmas malien’’, informe le document.

MARIAMA DIEME