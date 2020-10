L'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) crie déjà victoire. Les partisans de Cellou Dalein Diallo renseignent, en effet, avoir remporté 53,84 % des voix contre 31,4 % pour le camp adverse, à l’issue de la Présidentielle du 18 octobre dernier. Face à la presse hier, l’avocat de l’opposant guinéen, Me El Hadj Diouf, a appelé la communauté internationale à se prononcer sur la situation post-électorale dans ce pays voisin.

Les prolongations de la Présidentielle guinéenne se jouent au-delà des frontières du pays. En dehors des manifestations notées cette semaine devant la représentation diplomatique de la Guinée au Sénégal, un autre front s’est ouvert hier.

Il s’agit de la bataille judiciaire, avec l’entrée en scène de l’avocat du candidat Cellou Dalein Diallo. En effet, Me El Hadj Diouf a fait face à la presse, hier, pour défendre la ‘’victoire’’ de son candidat.

L’avocat a alerté la communauté internationale sur la situation de crise post-électorale que vit ce pays. Il a, en ce sens, appelé ‘’solennellement les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) à sauver le peuple de la Guinée. Depuis 1958, ce peuple souffre et depuis son indépendance la Guinée, malgré ses ressources naturelles colossales, tarde à décoller’’.

Maitre El Hadj Diouf estime ainsi qu’ils ont besoin d’assistance, de réconciliation nationale et de soutien de la part de la communauté internationale afin, dit-il, d’écarter Alpha Condé et permettre ainsi à Cellou Dallein Diallo d’exercer le pouvoir, de diriger le pays et de l’amener vers le progrès. ‘’Rien ne sera plus comme avant. Le peuple guinéen va défendre sa victoire. Ils sont prêts à accompagner Cellou Dalein Diallo au Palais. La Guinée debout va installer son Président incessamment’’, prévient la robe noire.

Au cours de son face-à-face avec la presse, Me Diouf n’a pas été tendre avec les représentants de la Cedeao en Guinée. ‘’J’ai suivi une déclaration malheureuse de la Cedeao et de l’Union africaine qui déplorent la sortie de Cellou Dalein Diallo qui, selon eux, devait attendre les résultats officiels avant de se proclamer vainqueur. Mais attendre quoi ? (…) J’interpelle solennellement les chefs d’Etat de la Cedeao et de l’UA pour qu’ils sanctionnent leurs représentants en Guinée qui ne sont intéressés que par l’argent’’, dénonce l’avocat.

Maitre Diouf trouve d’ailleurs inexplicable le mutisme de la Cedeao lorsqu’Alpha Condé a décidé de fermer les frontières avec le Sénégal. En 2015, rappelle-t-il, le Président guinéen est venu battre campagne à Dakar, car son adversaire y remporte le scrutin à chaque élection. ‘’Cette année, il a décidé de ne pas permettre aux ressortissants guinéens qui vivent chez nous de participer aux élections. La Cedeao n’aurait dû jamais l’accepter. Elle a été informée, mais n’a rien dit, sachant elle-même que cette décision viole ses lois. La Cedeao proclame la libre circulation des biens et des personnes’’, indique l’avocat.

Par ailleurs, l’avocat de Cellou Dalein Diallo n’a pas manqué de fustiger la sortie du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, contre les manifestants guinéens qu’il menace de rapatriement. A ce propos, Me El Hadj Diouf pense que c’est une décision illégale qui viole une loi communautaire car, indique-t-il, les Guinéens, les Nigériens, Maliens et Sénégalais sont chez eux dans l’espace CEDEAO.