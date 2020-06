A l’instar du Sénégal, plusieurs pays africains se sont révélés porteurs d’un potentiel inouï face à la crise de la COVID-19. Du montage de robot à la fabrication de gel hydroalcoolique en passant par la confection de masques et l’utilisation de plantes médicinales, la jeunesse africaine a libéré son génie et enchainé les succès. Une capacité d’adaptation en passe de séduire le monde.

Organisation de la société civile qui s’emploie à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables, CICODEV a engagé la bataille contre le Coronavirus dans une posture militante. L’ONG encourage la promotion de la créativité, la production et le consommer local dans le secteur de la santé ainsi que le recours aux approches communautaires pour faire face à la crise de la COVID-19. C’est dans ce cadre qu’elle a initié une vaste campagne déployée à travers les 14 régions du Sénégal via ses 16 points focaux pour former les communautés, les outiller et les conscientiser sur les enjeux de la crise et les mesures préventives pour éviter le Coronavirus.

À travers la production de visuels dont le principe est de poser une problématique dans la gestion de la pandémie pour ensuite apporter une solution, CICODEV soutient des initiatives telles que l’utilisation des plantes médicinales à travers la botanique, la promotion de la production et de l'usage d'équipements et outils de protection et de prévention fabriqués au niveau local, le bannissement de la stigmatisation, etc. Chargée de Programme ‘’Accès durable à une alimentation saine et nutritive’’ à CICODEV, Khady Thiané NDOYE explique que ces activités sont de « véritables propulseurs de l'économie nationale, impliquant une diversité d'acteurs engagés dans la lutte contre la pandémie dans une perspective de développement durable. il faut profiter decette crise pour y déceler des opportunités et des activités génératrices de revenus source d'emplois pour les jeunes».

L’appel lancé par CICODEV dans sa campagne à soutenir les initiatives et les solutions locales s'explique selon la chargée de programme par le fait que « l’organisation a un rôle d'impulseur et de partage des actions innovantes issues des communautés qui visent à sortir de la dépendance médicale, alimentaire et technologique. Les initiatives portées par ces communautés doivent être visibles et encouragées afin que des mesures d'accompagnement adaptées puissent être mises à disposition ». L’idée est d’autant plus pertinente que CICODEV prône entre autres, la souveraineté alimentaire par un accès régulier et durable des consommateurs urbains, périurbains et ruraux à des denrées saines et nutritives de première nécessité.

« Des produits aux prix justes, rémunérateurs pour le producteur, accessibles aux consommateurs et obtenus dans des conditions durables », déclare Khady Thiané NDOYE. Elle appelle à un soutien efficient des solutions issues des communautés et visant à proposer des alternatives pour assurer une souveraineté alimentaire des populations. Une position d’avant garde si l’on sait que la situation alimentaire et nutritionnelle sera particulièrement difficile pour une certaine frange de la population Sénégalaise et Africaine qui aura besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant la période de soudure Juin - Août 2020.