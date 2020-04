Croissance mondiale

L'économie mondiale devrait connaître une forte contraction de 3 % en 2020. C’est ce qu’annonce le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport sur les perspectives de l’économie mondiale rendu public hier.

‘’La pandémie de Covid-19 a un coût humain considérable et de plus en plus élevé dans le monde entier. Pour sauver des vies et permettre aux systèmes de soins de faire face à la situation, il a fallu prendre des mesures d'isolement, de confinement et de fermeture généralisée en vue de ralentir la propagation du virus’’, lit-on dans le document.

Le FMI rappelle ainsi que la crise sanitaire a de ‘’graves répercussions’’ sur l'activité économique. ‘’En raison de la pandémie, l'économie mondiale devrait connaître une forte contraction de 3 % en 2020, soit un recul bien plus marqué que lors de la crise financière de 2008-2009. Selon un scénario de référence fondé sur l'hypothèse d'une atténuation de la pandémie au cours du deuxième semestre de 2020 et d'un relâchement progressif des efforts d'endiguement, l'économie mondiale devrait croître de 5,8 % en 2021, à mesure que l'activité économique se normalisera, grâce au soutien des pouvoirs publics’’, estime le FMI.