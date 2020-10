Les Hornets ne comptent pas faire de compromis sur le prix de vente de l’attaquant recruté en août 2019 pour 35 millions d’euros. Les Super Eagles ont tenté de recruter le Lion qui est actuellement en Championship. En août passé, ils se sont informés du dossier sans formuler d’offre. Ce vendredi, Ed Aarons, journaliste au Guardian informe que le club de Cheikhou Kouyaté est passé à l’attaque mais sans succès.

‘’Crystal Palace a fait une offre tardive pour Ismaïla Sarr rejetée par Watford, l’attaquant sénégalais devant maintenant rester à Vicarage Road au moins jusqu’en janvier. Palace s’intéresse depuis longtemps à ce que le joueur de 23 ans soit en lice pour le signer l’été dernier depuis Rennes.

Mais après le vif intérêt de Liverpool plus tôt dans la fenêtre estivale et ayant rejeté la tentative de Manchester United de signer un prêt de Sarr plus tôt ce mois-ci, Watford a insisté sur le fait qu’il ne serait pas vendu pour moins de 40 millions de livres sterling’’, a t’il informé. Sur sa page Twitter, il précise que l’offre faite par les Super Eagles est estimé à 25 millions de livres sterling (27 millions d’euros. Si le mercato est bouclé depuis le 5 octobre passé, les transferts domestiques se poursuivent toujours en Angleterre et vont prendre fin aujourd’hui.