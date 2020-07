Décès Babacar Toure 

Le Secrétariat exécutif national de la LD/Debout a rendu, hier, à travers un communiqué, un vibrant hommage au journaliste Babacar Touré, membre fondateur du groupe Sud Communication, décédé ce dimanche. ‘’Une immense perte ! Pour le Sénégal, l’Afrique et plus particulièrement pour le monde de la presse, des médias, de l’information et de la communication.

Avec cette disparition, c’est le Sénégal tout entier qui perd un citoyen exemplaire, un grand patriote, au sens le plus élevé qui, dans son domaine de prédilection, a rendu les plus éminents services à l’Etat, aux populations et à la nation sénégalaise, en particulier, pour une presse indépendante, libre, démocratique et plurielle dans notre pays et sur le continent’’, regrette-t-on dans la note.

Les membres et militants de la LD saluent la mémoire de ce grand homme dont ‘’la portée de la contribution incommensurable de l’homme de vision et de vertu, de courage et d’abnégation, qui aura tout donné à son pays et à son époque’’.

‘’A sa famille, au groupe Sud Communication et à la nation sénégalaise, les militantes et militants de la LD/Debout présentent leurs condoléances les plus attristées et s’associent à toutes les prières pour le repos de son âme‘’, conclut la note.