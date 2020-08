Chadwick Boseman, l’interprète du premier super-héros noir à l’écran dans ‘’Black Panther’’, est mort vendredi dernier. Sa disparition a pris un tournant politique, dans une Amérique secouée par les manifestations anti-raciales et les émeutes.

L’acteur de cinéma Chadwick Boseman est décédé vendredi dernier à 43 ans. Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille, d’après un communiqué produit par ses proches. Il est terrassé par un cancer du colon, après une bataille menée dans le plus grand secret pendant 4 ans contre la maladie. Diagnostiqué d’un cancer du côlon en 2016, Chadwick Boseman avait continué à tourner sur les plateaux des grandes firmes hollywoodiennes tout en subissant ‘’d'innombrables opérations et chimiothérapies’’, a indiqué sa famille.

L’annonce de sa disparition a mis tout le monde sous le choc. Car l’Américain Boseman a incarné ‘’Black Panther’’, film qui met en scène, pour la première fois, un super-héros noir et africain. Adaptation des aventures du premier super-héros noir créé par les studios Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation du Wakanda, la plus avancée de l'univers Marvel.

‘’Incarner le roi T’Challa dans ‘Black Panther’ avait été le grand honneur de sa carrière’’, témoignent ses proches. En effet, ce film a renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres. Nommé pour l’Oscar du meilleur film (une première pour une adaptation de bandes dessinées) et encensé par la critique, ‘’Black Panther’’ avait généré plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office. Il avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important.

Incarnation des personnalités de l’histoire noire américaine

Si Chadwick Boseman avait connu la célébrité en 2018 grâce à son rôle dans le film ‘’Black Panther’’, il avait auparavant prêté ses traits à des personnalités de l’histoire noire américaine. Né en 1976 en Caroline du Sud, Boseman avait fait des études de cinéma. Il avait, en 2013, incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans ‘’42’’ de Brian Helgeland, le plus gros succès de l’histoire d’Hollywood dans un film de baseball. En 2014, il était le chanteur James Brown, figure majeure du show-business dans les années 1960-1980, dans ‘’Get on Up’’. Dernièrement, il a joué dans ‘’Da 5 Bloods’’ de Spike Lee, interprétant le rôle du juge Thurgood Marshall, premier Afro-Américain à avoir siégé à la Cour suprême. Il devait, en outre, reprendre le rôle de T’Challa dans un deuxième opus de ‘’Black Panther’’ prévu pour 2022.

Sa mort, en plein mouvement de ‘’Black Lives Matter’’, a une dimension politique. Car ‘’Black Panther’’ a marqué les esprits dans une Amérique secouée par de nouvelles tensions raciales. Joe Biden, adversaire démocrate de Donald Trump pour la Présidentielle du 3 novembre prochain, a salué sa mémoire, peu après l’annonce de son décès. ‘’Le vrai pouvoir de Chadwick Boseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l’écran’’, a-t-il tweeté. Avant d’ajouter : ‘’De ‘Black Panther’ à ‘Jackie Robinson’, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu’on pouvait être tout ce que l’on désire, même des super-héros.’’

Pour sa part, la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, dit avoir ‘’le cœur brisé’’. ‘’Il était brillant, gentil, érudit et humble. Il est parti trop tôt, mais sa vie a compté’’, a poursuivi la sénatrice de Californie en légende d’une photo où elle pose avec l’acteur. L’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, lui a aussi rendu hommage en ces termes : ‘’Chadwick est venu à la Maison-Blanche pour travailler avec des enfants, lorsqu’il jouait à Jackie Robinson. Vous pouviez voir immédiatement qu’il était béni d’être jeune, doué et noir, d’utiliser ce pouvoir pour offrir des héros à admirer, tout cela dans la souffrance qu’il endurait.’’

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)