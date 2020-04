Décès Pape Diouf

Le Collectif en mouvement pour l’équité, les valeurs et l’action (Comeva) dirigé par le Pr. Awa Marie Coll Seck, estime qu’en plus de l’émotion que suscite la perte de Mababa Diouf dit Pape Diouf, qui est une ‘’personnalité publique qui incarnait des valeurs au-delà des frontières’’, ce drame doit interpeller les Sénégalais.

‘’La Covid-19 touche tout le monde sans restriction ! Plus que jamais, le Comeva appelle à la vigilance extrême et au respect strict des mesures d’hygiène et de prévention recommandées. Aussi, il encourage vivement ses membres et l’ensemble des populations à éviter les déplacements non-essentiels et à rester chez elles autant que possible’’, plaide le collectif dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’.

Tout en renouvelant sa confiance aux autorités sénégalaises, le Comeva félicite les travailleurs du secteur de la santé pour leur engagement ‘’sans faille’’ et leur professionnalisme. Mais également présente ses ‘’sincères condoléances’’ à la famille de Pape Diouf, à la nation sénégalaise, au monde sportif en général et du football en particulier.

‘’Sa riche carrière professionnelle de journaliste, d’agent de joueurs de football, de président de l’Olympique de Marseille, entre autres, inspire le respect et constitue un modèle de travail acharné et de réussite’’, lit-on dans le communiqué.