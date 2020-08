Hier, se fêtait la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. L’Union africaine a placé la célébration sous le thème ‘’La contribution des autorités locales à la prévention des conflits et au maintien de la paix sur le continent’’.

‘’Depuis quelques années, le Cercle des communicants en décentralisation (2CD) est l’une des rares organisations de la société civile au Sénégal à célébrer cette journée dédiée à la décentralisation et au développement local, en posant le débat sur les grandes problématiques de la décentralisation au Sénégal’’, lit-on dans un communiqué de ladite organisation.

2CD à travers sa note et ‘’s’inspirant du thème de cette année, interpelle le gouvernement notamment le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires sur ‘’la place des collectivités territoriales dans la gestion de la Covid-19 au Sénégal’’. 2CD a constaté, pour le déplorer, qu’aux premières heures de la maladie à coronavirus, les collectivités territoriales n’ont pas été suffisamment impliquées dans la stratégie nationale de riposte et de résilience face la propagation du virus’’.

...Ces communicants se désolent de l’attitude de l’Etat dans la gestion de la pandémie. Ils regrettent l’ approche ‘’centraliste pour ne pas dire élitiste dans la gestion du coronavirus’’, au début. ‘’Pourtant, font-ils remarquer, l’érection d’un ministère en charge du Développement communautaire avait suscité un peu d’espoir chez certains spécialistes de la décentralisation même si d’autres parlaient de doublon inutile estimant que c’était une manière d’affaiblir le ministère des Collectivités territoriales chargé de mettre en œuvre la politique de décentralisation. Qu’à cela ne tienne. Dans la pratique, le constat est que l’Etat n’a pas eu une approche communautaire’’.

Ainsi, ‘’l’image d’un maire de ville donnant un chèque au ministre de l’Economie pour soutenir, nous dit-on, l’Etat dans son effort de vaincre le virus, ne correspond pas véritablement aux missions assignées à la collectivité. Ç’aurait été plus pertinent d’appuyer directement les populations de la ville qui, parfois, ne disposent même des produits nécessaires pour lutter contre la Covid-19’’, suggèrent-ils. Pour 2CD, les collectivités territoriales doivent être au cœur de la stratégie nationale de gestion de la pandémie.