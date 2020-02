La lutte contre la criminalité, le respect des Droits de l’homme et de la dignité humaine, le partenariat avec les autres forces de défense, de sécurité et les populations et la prévention contre le terrorisme constituent autant d’orientations que le général de division Jean-Baptiste Tine a données comme ‘’missions’’ à ses unités basées en Casamance.

Le général de division Jean-Baptiste Tine, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire était, hier, à Ziguinchor. Son séjour dans la capitale méridionale du pays entre dans le cadre d’une tournée de prise de contact. Objectif : constater par lui-même les conditions d’exercice des missions dévolues à la gendarmerie par les personnels sur le terrain, les encourager à poursuivre la dynamique du ‘’bon travail’’, mais également leur ‘’donner des orientations pour la période à venir’’.

A l’occasion, il a tenu une rencontre avec la presse. Rencontre au cours de laquelle il a indiqué qu’il a noté, avec beaucoup de satisfaction, que les unités de la Légion de gendarmerie Sud, stationnées dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, donnent des résultats très appréciables dans le cadre de l’exécution de leurs services.

‘’J’ai félicité le colonel Ousmane Mbaye pour la qualité des prestations des unités de gendarmerie au niveau de la Légion Sud. Dans le même temps, je leur ai demandé de garder le même cap, celui de l’excellence dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes : attaques à main armée, vols de bétail et trafic illicite de bois’’, a déclaré le général de division, non sans rappeler que les autorités reviennent très fréquemment sur ces phénomènes pour leur rappeler leurs obligations de meilleures performances dans le cadre du combat contre ces fléaux.

Selon le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, l’ensemble des orientations qu’il a données pour lutter contre la criminalité et prévenir le terrorisme comporte des conseils pour le respect des Droits de l’homme et la stricte observance des obligations en matière de dignité humaine.

En termes d’orientation, relève le général de division Jean-Baptiste Tine, il a demandé, aussi, au commandant de la Légion Sud, à ses commandants de compagnie et de brigade de renforcer le partenariat avec les autres forces de défense et de sécurité présentes dans la région naturelle de Casamance, tout en rappelant à tous qu’ils travaillent pour le même objectif, dans des créneaux différents certes, mais dans la complémentarité.

Naturellement, le commandement sur le terrain a soulevé certaines préoccupations. De ‘’petits problèmes’’, selon lui, qui tournent, essentiellement, autour des équipements. En réponse, il a rappelé que, dans le cadre du plan stratégique 2017-2019, l’Etat a consenti beaucoup d’efforts relativement au renforcement du parc automobile et sur la question des infrastructures. ‘’Je parlerai à qui de droit, pour que les problèmes posés trouvent des solutions dans une échéance non lointaine’’, a-t-il promis.

Dans le cadre de la criminalité en Casamance, il affirme que les enquêtes en cours (mort d’Abdou Elinkine Diatta, par exemple) aboutiront, à terme.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)