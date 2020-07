Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a exhorté, hier, les 41 sous-officiers de la 8e promotion du Brevet élémentaire de l'Ecole de l'armée de l'air (EAA) à faire davantage preuve d'exigence et de rigueur, afin de mieux prendre en compte les questions liées à la sécurité du pays.

Véritable "crème" des armées, l'Ecole de l'armée de l'air sise dans le vaste périmètre de la base militaire de Thiès, a déjà eu à former beaucoup de sous-officiers. Dans un contexte marqué par les menaces de tout genre, le commandement a décidé de miser sur la formation des ressources humaines de qualité.

Hier, une autre promotion forte de 41 jeunes sous-officiers est sortie de cette école créée en 1984 et dirigée aujourd'hui par le colonel Guillaume Apollinaire Alimbaye Manga. Tous ces jeunes officiers - sergents pour la plupart - ont suivi, pendant deux ans, une formation militaire "rigoureuse", sanctionnée par l'obtention d'un Certificat d'aptitude militaire (Cam). Ce sont désormais des spécialistes ou techniciens en maintenance et contrôleurs aériens (première promo à compter en son sein des contrôleurs aériens).

Venu présider la cérémonie de baptême de la 8e promotion du Brevet élémentaire de l'Ecole de l'armée de l'air, le ministre des Forces armées a exhorté les 41 sous-officiers à être plus "rigoureux et exigeants" en vue de mieux faire face aux questions liées à la sécurité nationale et maintenir haut le flambeau de l'école. De plus, leur recommande-t-il de s'inspirer de leur parrain aviateur, feu l’adjudant-chef Amadou Yoro Sarr, décédé le 5 juin 2019.

"Chers jeunes sergents, le métier qui vous attend est l'un des plus prestigieux, mais sans doute l'un des plus exigeants. Il demande beaucoup d'humilité, des sacrifices et un don de soi pour la bonne marche de notre institution. Je vous exhorte à vous inspirer de votre parrain et faire preuve de rigueur afin de mieux faire face à l'environnement sécuritaire. Dans l'exercice de vos fonctions de chef, soyez justes, équitables et rigoureux. Il faut faire preuve de leadership afin de mériter le respect de vos subordonnés, mais également la confiance de vos supérieurs", a soutenu Me Sidiki Kaba.

Aussi, le ministre des Forces armées a rappelé aux nouveaux sous-officiers de l'armée de l'air l'impératif de se référer ''toujours aux réglementations militaire et aéronautique''.

Par ailleurs, Me Sidiki Kaba a précisé que, dans le cadre de sa montée en puissance, l'Ecole de l'armée de l'air de Thiès va diversifier ses filières de formation pour combler les déficits en ressources humaines des armées de l'air sénégalaise et africaines.

Major de la 8e promotion composée de spécialistes en vecteur, en avionique, gestion technique et contrôleurs aériens, le sergent Abdou Aziz Niang se dit prêt à ''servir sa nation avec loyauté, honneur et sincérité''. Pour toutes les menaces qui pèsent sur les États, le sergent Niang indique que ses frères d'armes et lui sont prêts à travailler à garantir une ''meilleure'' sécurité aux citoyens. Mais aussi et surtout à travailler à réduire les accidents d'avion dans l'espace aérien.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)