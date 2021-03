Pendant les manifestations d’hier, l’information selon laquelle des nervis issus du Centre des œuvres universitaires de Dakar sont venus en renfort à la police, a fait le tour des réseaux sociaux. Selon son directeur Maguette Sène, il n’en est rien. ’’J’ai été sidéré et choqué de voir mon nom associé, sur les réseaux sociaux, à une opération de recrutement de nervis.

La personne qui s’est permise un tel mensonge grossier est allée jusqu’à lister des pickups qui auraient servi à transporter ces derniers. Par ces propos abjects, l’auteur cherche à porter atteinte à mon honneur et à celui de l’institution que je dirige. Je tiens à informer l’opinion que ni mon éducation ni mon parcours ne me permettent aucunement d’être l’auteur d’actes aussi graves pour la stabilité de notre cher pays que nous aimons tous. Je tiens à informer l’auteur de tels mensonges qu’il en répondra devant la justice’’, a-t-il déclaré dans un communiqué.

...Du côté du ministère de l’Education, un communiqué a balayé les accusations des internautes, suite à la publication d’une photo à polémique. ‘’Des individus malintentionnés font circuler cette photo sur les réseaux sociaux, dans le but de faire croire à l’opinion que ce véhicule du ministère de l’Education nationale transporte des nervis pour casser du manifestant.

Le ministère dément vigoureusement et dénonce avec la plus grande énergie cette manipulation abjecte destinée à discréditer en associant son image aux scènes de violence qui secouent le pays. En effet, le ministère précise que ce véhicule sur cette photo a été réquisitionné et mobilisé dans le cadre de la lutte contre les inondations et transporte des agents du service d’hygiène. Le ministère demande à tous les acteurs de rester vigilants face à de tels actes posés pour déstabiliser notre pays en passant par l’école’’.