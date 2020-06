Dénonciation 

Le mouvement Aar Li Nu Bokk de la région de Thiès a, dans un communiqué, fustigé l’arrestation ‘’illégale’’ des militants du mouvement citoyen Nittu Deugg. Il estime que les mis en cause étaient dans l’exercice de leurs libertés constitutionnelles à travers une manifestation pacifique.

‘’Cette énième forfaiture du régime liberticide du président Macky Sall constitue une violation inacceptable de la loi fondamentale et un recul démocratique que nul ne saurait tolérer’’, fustige-t-on dans une note publique.

Ainsi, la section Aar Li Nu Bokk/Thiès dénonce avec ‘’la dernière énergie les tendances autocratiques du régime, exprime sa solidarité aux camarades de Nittu Deugg et exige leur libération sans délai’’. La section régionale demande, par conséquent, à tous les citoyens et aux défenseurs des droits humains de se mobiliser pour, dit-elle, exiger la fin de tels agissements ‘’antidémocratiques et pour défendre les acquis démocratiques’’.

Heureusement, en début d’après-midi hier, l’avocat des amis de Karim Guèye, Me Khoureyssi Ba, a annoncé sur sa page Facebook, leur libération. Ce, au terme de leur face-à-face avec le substitut Cissokho. Par ailleurs, Aar Li Nu Bokk/Thiès indique qu’il tiendra le gouvernement pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à Abdou Karim Guèye dont l’état de santé est ‘’plus que fragile’’.