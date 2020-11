Encore un départ de la coalition Jotna ! En effet, la formation politique Yoonu Askan Wi/Mouvement pour l’autonomie populaire a, à son tour, annoncé hier son retrait de la coalition. Ainsi, pour les membres du Secrétariat permanant élargi de ce parti, la coalition Jotna/Patriotes pour l’alternative ‘’n’est pas comme une simple coalition électorale de circonstance, mais plutôt une alliance politique qui s’inscrit dans une perspective de durabilité pour la construction, à l’horizon 2024 voire au-delà, d’une véritable force politique alternative et crédible, capable de prendre en charge efficacement les batailles électorales’’.

Yoonu Askan Wi constate, cependant, pour le regretter, que la coalition ‘’Jotna n’est pas arrivée à mettre en œuvre de façon déterminée et satisfaisante du fait de manque d’échanges ou de partage d’informations et d’appréciations, d’harmonisations insuffisantes, d’hésitations, de petites querelles et de quiproquos divers. Partant de là, le Secrétariat permanant de cette formation politique a décidé de suspendre sa participation à la coalition Jotna/Patriotes pour l’alternative.

Ceci, indiquet-il, dans le respect des choix souverains de chaque organisation de pouvoir mieux prendre en charge avec esprit de suite, de responsabilité et en tirant toutes les leçons utiles des expériences passées et des évènements en cours, l’impérieuse tâche de regroupement des forces patriotiques alternatives. ‘’Il s’agit, pour Yoonu Askan Wi, de prendre tous contacts et toutes initiatives appropriés en direction des forces véritablement de rupture au sein comme en dehors de Jotna’’, renseigne le communiqué.

...Pour justifier ce départ, Yoonu Askan Wi évoque sa contribution, avec toute la disponibilité requise, ‘’à la construction patiente d’un véritable front uni patriotique, panafricaniste et anti-impérialiste capable d’assumer et d’assurer victorieusement la prise en charge des batailles politiques, électorales et sociales majeures, capitalisant pleinement les luttes populaires diversifiées menées par les mouvements citoyens tels que le Frapp, Aar Li Nu Bokk, Noo Lànk ou le front multi-luttes Doy Na, en vue de renverser progressivement le rapport de force en faveur du camp du peuple’’.

Les membres de cette formation politique comptent également œuvrer à la relance effective, à l’accélération et au parachèvement du projet de fusion en cours, ‘’en liaison étroite avec toutes les parties prenantes intéressées, fusion conçue comme un premier jalon à poser à partir de notre propre pays (bey ci sa wewu tànk), dans le cadre de la tâche commune de construction de l’unité fédérale de l’Afrique’’.