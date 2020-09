Le projet de la dépollution de la baie de Hann effectué, selon le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, engendrera une amélioration notable des conditions de vie des populations riveraines. Cela se fera d’ici 2023.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a procédé, hier, au lancement du projet de dépollution de la baie de Hann. D’après Serigne Mbaye Thiam, dans trois ans, la baie sera totalement dépolluée avec un système d’assainissement adéquat constitué d’un intercepteur principal de 14 975 ml, de 7 stations de pompage, d’une station d’épuration de 25 000 m3/j, d’un émissaire marin de 3 km, de 15 km de réseaux secondaires pour le raccordement des industriels, de 30 km de réseaux secondaires pour le raccordement des ménages et de 2 000 branchements domiciliaires.

Avec ces réalisations, selon lui, le projet engendrera une amélioration notable des conditions de vie des populations riveraines de la baie et réduira les incidences des maladies hydriques. De plus, à l’en croire, il permettra d’améliorer significativement la qualité des eaux de la baie, ce qui favorisera le renouvellement de l’écosystème et le développement de l’investissement portuaire.

‘’Le projet de dépollution de la baie de Hann, c’est aussi l’assainissement du port de Dakar. En effet, les eaux usées en provenance du port sont prises en compte dans le dimensionnement des infrastructures de transfert. Au-delà, le projet est un levier pour faire avancer la réforme en cours dans le sous-secteur, par l’introduction du principe ’pollueur-payeur’, à travers l’application de la redevance d’assainissement industriel et la mise en place de mécanismes de prétraitement par les industriels’’, a expliqué M. Thiam.

Le ministre informe que le projet permettra, enfin, de raccorder 120 industriels au réseau d’assainissement, faire bénéficier d’un environnement sain et assaini à 500 000 personnes, d’améliorer l’environnement des quartiers du projet, de favoriser la création d’emplois et de richesses additionnelles.

Concernant le coût global toutes taxes comprises du projet de dépollution de la baie de Hann, elle est estimée à 93 milliards de F CFA dont 26,6 milliards sur le budget de l’Etat du Sénégal (y compris 22,7 milliards de taxe), 34,8 milliards de prêt de l’AFD dont les 15 milliards en cours d’instruction, 13,1 milliards de subvention non remboursables des Pays-Bas, 9,1 milliards de subvention non remboursables de l’Union européenne et 9,4 milliards de prêt en négociation auprès de la China Development Bank. Quant au montant hors taxe du projet, il est 70,3 milliards F CFA.

‘’Ce projet est la traduction d’un fort engagement du chef de l’Etat en faveur de l’assainissement. A un moment critique où la survie du projet de dépollution de la baie de Hann était encore en jeu, il a fallu son intervention personnelle pour le débloquer et nous conduire à la cérémonie d’aujourd’hui. Il traduit également la poursuite des efforts consentis par le Sénégal pour l’atteinte des objectifs de développement durable liés à l’eau et à l’assainissement’’, poursuit-il.

En outre, selon le MEA, vu son envergure, le projet contribuera sans doute à la modernisation des communes traversées, en apportant un cadre de vie sain permettant d’asseoir des conditions d’hygiène et de santé assurant ainsi l’épanouissement de nos populations. Le projet est, à ce titre, un investissement appréciable dans le capital humain.

CHEIKH THIAM