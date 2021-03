Députe Seydou Diouf 

Le domicile du député Seydou Diouf a été incendié avant-hier, par des individus encagoulés. En effet, c'est aux environs de 21 h qu'une dizaine de jeunes encagoulés et armés de cocktails molotov, ont attaqué le domicile du parlementaire, causant des dégâts importants.

‘’Visiblement transportés sur les lieux par un véhicule et une moto-jakarta, les malfaiteurs ont d'abord neutralisé le gardien avant de commettre leur forfait. N'eût été la réaction rapide de la famille et du voisinage, c'est toute la maison qui allait partir en fumée. Choqué, mais pas abattu, le SG du PPC, membre de la coalition BBY, s'est dit plus que jamais déterminé à faire son travail de parlementaire.

Il invitera, cependant, ses camarades de parti à ne pas répondre à la provocation. La police a fait le déplacement sur les lieux et une enquête a été ouverte’’. Pour l’instant, personne n’est arrêté, mais la police est sur une piste.