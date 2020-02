Un appel solennel a été lancé, hier, par le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, lors du Forum de l’économie solidaire. Il souhaite la tenue d’un salon ou d’une journée sur la question. Il a reçu une réponse positive du ministre.

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, Serigne Mboup, a accueilli, hier, le ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire, Zahra Iyane Thiam, dans les locaux de ladite chambre, dans le cadre de la Fika. Les acteurs ont discuté autour du thème ‘’Rôle des collectivités locales dans la promotion de l’économie sociale, solidaire : enjeux, défis et perspectives pour l’émergence socio-économique de la région de Kaolack’’.

Selon Serigne Mboup, cela montre qu’ils doivent faire face à une nouvelle structuration de l’économie, à de nouveaux acteurs. Que les élus territoriaux, à travers le conseil départemental et son président Baba Ndiaye, constituent un ‘’réel motif de satisfaction’’.

Il en a profité pour lancer un appel pour la tenue d’un salon et des journées de l’économie solidaire dans la localité. Un appel entendu par le ministre. ‘’Votre souhait est bien entendu. Nous allons discuter et voir la faisabilité de ces journées, parce que Kaolack est un grenier’’, a répondu Zahra Iyane Thiam. Aux acteurs qui ont demandé la mise à leur disposition d’une maison, elle promet, à la place, un complexe économique et solidaire à Kaolack, avant la fin de l’année.

Ainsi, le ministre a demandé le regroupement des acteurs dans un réseau pour mieux impulser le développement, en s’appuyant sur le conseil régional départemental.

Son président, Baba Ndiaye, considère qu’il est important d’aller vers le salon de l’économie solidaire. ‘’Dans une dynamique de collaboration depuis cinq ans, nous avons été actifs dans l’organisation et dans le déroulement de la Fika, qui a permis à Kaolack d’être ce poumon extrêmement important de l’activité économique, tant au niveau national que sous-régional’’, témoigne le président du Conseil régional de Kaolack. Ce dernier ajoute : ‘’Cette foire est devenue incontournable dans la sous-région. Beaucoup de nos confrères de la Gambie, de la Guinée, de la Mauritanie, du Mali, mais également du Maroc viennent prendre part à cette rencontre.’’

D’après Zahra Iyane Thiam, ‘’si la Foire internationale de Kaolack est maintenue et si elle conserve cette place de choix, elle le doit à la persévérance de ses initiateurs, à leur professionnalisme et, surtout, à la fertilité de leurs esprits et de leurs convictions tournés et centrés sur l’innovation au sens entier de cette expression’’.

Les conclusions attendues

Revenant sur le thème de la rencontre, Serigne Mboup a déclaré qu’ils attendent ‘’avec impatience’’ les conclusions de ces assises pour permettre aux opérateurs économiques de la région de s’impliquer davantage dans ce secteur de l’économie.

Mais déjà, le président du Conseil régional de Kaolack, Baba Ndiaye, souligne que cette rencontre technique a permis aux responsables des collectivités qu’ils sont de travailler avec les chambres consulaires et les partenaires techniques et financiers sans lesquels ils ne pourront arriver à rien. Un point de vue partagé par le ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire.

Le directeur de l’Agence régionale de développement, Mahmout Diop, de faire remarquer que la région de Kaolack regorge de beaucoup de potentialités ‘’sous-exploitées et mal rémunérées’’. ‘’Il y a un potentiel de développement sur lequel les femmes et les jeunes peuvent s’appuyer. Il y a une dynamique de coopérative’’, souligne-t-il. D’autant que, dit-il, l’économie sociale et solidaire désigne l’ensemble des entreprises et organisations, les coopératives, les GIE, les ONG, des associations, les mutuelles, les syndicats, les entreprises qui participent au développement local et impliquent les citoyens dans ce pays. C’est pour lui un instrument de développement social et local qui règle les problèmes de l’emploi.

AIDA DIENE