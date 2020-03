Plusieurs gangs qui s’attaquaient, à Dakar, à des bijouteries et magasins de denrées alimentaires, ont été démantelés par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar et les autres commissariats du Service régional de sécurité publique. Au total, 37 personnes ont été arrêtées, depuis le début de l’année. Le préjudice est estimé à plus de 100 millions.

Mettre la peur du côté des hors-la-loi. C’est le pari que se sont assigné les hommes du commissaire El Hadj Cheikh Dramé, le chef des commissariats de Dakar. C’est dans ce cadre qu’en plus du maillage du territoire national, un plan de sécurisation caractérisé par une présence quotidienne sur le terrain et une mutualisation des moyens entre les différentes brigades de recherches et les sûretés urbaines, a abouti à une maîtrise de la délinquance et la criminalité urbaines. Cela s’est traduit, sur le plan national, par l’élucidation, durant le mois de janvier 2020, de 90 % des délits et crimes contre 100 % en février 2020.

En effet, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar et les autres commissariats du Service régional de sécurité publique ont mis hors d’état de nuire plusieurs bandes qui écumaient les bijouteries et magasins de denrées de première nécessité. Le Bureau des relations publiques de la police nationale renseigne que les limiers ont mis la main sur plusieurs bandes de malfaiteurs fortes de 27 personnes. Il s’agit du démantèlement, courant février, d’un groupe de 10 individus spécialisés dans le braquage des magasins de denrées alimentaires dont les propriétaires ont été victimes d’un préjudice évalué à plus de 100 millions de francs CFA.

Il y a aussi eu le démantèlement d’un autre gang de 7 malfaiteurs spécialisés dans le cambriolage de bijouteries. Entre le 15 février et le 6 mars, ils en ont visité trois. Selon le Bureau des relations publiques de la police nationale, les perquisitions opérées dans leurs maisons respectives ont permis de mettre la main sur deux grosses cisailles, dix cagoules, des anneaux en plastique servant à ligoter les gardiens, une perceuse, une tenue treillis, un parement, des gants, une meule, un scotch, une hache, des tournevis, deux pieds de biche, une arme à feu et 47 minutions.

Cybercriminels

La dernière vague de bandits arrêtés est constituée de plusieurs bandes de cybercriminels de nationalité étrangère. Ils ont été alpagués pour arnaque via un système informatique. Sept individus ont été neutralisés à Gadaye et 10 à Jaxaay. Ils ont été mis à la disposition de la Division spéciale de cybersécurité pour continuation d’enquête.

En outre, le bureau des relations publiques fait état de la saisie d’une importante quantité de denrées de première nécessité, estimée à 153 tonnes. Les 6 personnes qui sont soupçonnées d’être au cœur de ce trafic ont été mises aux arrêts. A cela s’ajoute une saisie de 300 kg de chanvre indien, le 22 janvier dernier, à la gare routière des Baux-Maraichers de Pikine, dans un bus en provenance du Mali.

CHEIKH THIAM