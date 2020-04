La distribution des denrées alimentaires, dans la commune de Dakar-Plateau, par le maire Alioune Ndoye, n’agrée par certains de ses conseillers municipaux qui dénoncent des dérives et une ‘’approche sectaire’’. La mairie botte en touche.

La polémique sur l’aide alimentaire destinée aux nécessiteux impactés par la pandémie Covid-19 n’est pas prête de s’estomper. Ainsi, après l’achat et l’acheminement, c’est la distribution des denrées qui fait débat dans certaines municipalités. En effet, des conseillers de la commune de Dakar-Plateau ont publié hier un communiqué pour dénoncer les dérives de leur maire. Pour les signataires de la note composés, entre autres, de Pape Diouf (Taxawu Dakar), Baba Touré (CPJE), Mohamed Diallo (Taxawu Plateau), Ndèye Thiam Samb (APR), l’Etat doit faire ‘’cesser les pratiques inhumaines et honteuses du maire Alioune Ndoye’’. Ils ont jugé nécessaire d’alerter l’opinion publique et les autorités étatiques, au premier chef desquelles le président de la République, sur les agissements de l’édile socialiste.

A en croire ces conseillers, Alioune Ndoye sape sérieusement les fondements et les objectifs de cet élan d’entraide sociale impulsé par le président Macky Sall. Ils en veulent ainsi pour preuve la discrimination notée dans les agissements du maire qui choisit ‘’qui aider, qui léser et qui combattre’’, alors que, rappellent-ils, toutes les populations, sans distinction, apportent leur soutien à la lutte contre la Covid-19, dans un élan unitaire de solidarité. ‘’C’est pourquoi nous refusons de nous associer à ces procédés indignes et nous nous imposons le droit et le devoir de les dénoncer vigoureusement, après des constats notés sur le terrain. Notre silence équivaudrait à une complicité immorale. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette approche sectaire dénuée d’humanité, mis en branle à des fins purement politiciennes par le maire Alioune Ndoye. C’est honteux !’’, s’indignent les conseillers.

Pour étayer leurs propos, les signataires de la note donnent comme exemple le cas de Rebeuss où, dénoncent-ils, ‘’l’aide destinée à toute la population a été livrée chez une responsable politique, présidente de la section locale du Parti socialiste’’. Loin de s’en arrêter là, ils indiquent, en outre, que la même méthode est mise en branle à Darou Salam, Kayes Findiw, Thieudeme, Yakh Dieuf, Cité Capverdienne, entre autres quartiers de la commune du Plateau. ‘’Ici et là, l’aide destinée aux populations a été acheminée directement chez les responsables locaux du PS. Le cas de Niayes Thiokers est plus flagrant, où la responsable socialiste avoue sur une vidéo largement diffusée avoir donné à ses militants, non sans affirmer avec insolence qu’elle ne se préoccupe pas des élus et du délégué de quartier. Dans tous les cas précités, les partisans du maire Alioune Ndoye usent, abusent avec un clientélisme honteux, de l’aide alimentaire destinée aux populations’’, s’offusquent-ils.

A côté de ce ciblage ‘’sélectif’’, ces conseillers municipaux regrettent également leur mise à l’écart par le maire Alioune Ndoye qui les met, dénoncent-ils, dans l’ignorance totale de la stratégie communale. ‘’Au demeurant, là où des municipalités ont pu dégager des centaines de millions, nous sommes outrés de constater que celle du Plateau, la plus riche de toutes celles que compte le Sénégal, dotée d’un budget des plus conséquents, qui abrite le centre névralgique des institutions de l’Etat, n’a même pas daigné mettre des ressources conséquentes pour aider sa population. Cette approche criminelle à la limite interpelle notre conscience’’, dénoncent-ils.

‘’Certains de ces conseillers n’ont jamais mis les pieds à la mairie’’

Chez les partisans d’Alioune Ndoye, on rejette ces allégations. Et le chef de la division recette de la commune souligne d’ailleurs que certains de ces conseillers n’ont jamais mis les pieds à la mairie, alors que d’autres s’abstiennent de voter le budget du maire. Par conséquent, estime Seydou Kamara, ces derniers ne peuvent pas se prononcer sur la gestion de la commune. Toutefois, l’agent municipal renseigne que le ciblage des bénéficiaires des dons se fait par un comité communal de pilotage. Qui ‘’est composé des délégués de quartier, des imams, des mouvements des jeunes. Ils sont actuellement sur le terrain pour faire le travail de distribution’’, renseigne M. Kamara joint par téléphone.

Contrairement aux conseillers qui soutiennent que la mairie n’a pas participé à l’élan de solidarité, le chef de la division recette fait savoir qu’‘’Alioune Ndoye, en tant qu’autorité municipale, a dégagé une enveloppe 65 millions de F CFA pour l’achat des kits alimentaires (riz, huile, sucre) et des gels antiseptiques destinés à l’ensemble de la population, sans distinction’’.

