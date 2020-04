L’hôpital Dalal Jamm a été doté, hier, d’une centaine de lits et de 11 respirateurs, pour une meilleure prise en charge des malades du coronavirus.

Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, cette dotation va permettre aux ressources humaines de travailler dans les meilleures conditions et les malades seront encore beaucoup plus rassurés. Les 11 respirateurs et ceux qui étaient déjà sur place, dit-il, vont permettre à la structure d’avoir un service de réanimation standard. C'est-à-dire les conditions les plus modernes.

‘’Toutes les dispositions sont prises à Dalal Jamm pour réussir la mission de la lutte contre la Covid. Il est important de savoir qu'en toute circonstance, l'élément le plus important, c'est les ressources humaines. J'ai trouvé un personnel de qualité. La prise en charge se fait dans les conditions les plus optimales. Nous allons faire la même chose dans les autres centres.

Parce que l'objectif fixé au début est de 500 malades, mais on a dépassé ce stade’’, explique Diouf Sarr. Qui informe que le hangar de Yoff est également bien équipé et très bien immunisé pour recevoir des malades. ‘’L'état a mis à notre disposition le dispositif de Guéro. C'est un dispositif d'hébergement de l'armée que nous allons utiliser, dès la semaine prochaine, pour augmenter notre capacité de prise en charge’’.