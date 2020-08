Joli coup des limiers de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants qui ont démantelé, hier, un réseau de trafiquants de migrants établi à Grand-Dakar, après plus de 6 mois d’investigation. Ils permettaient à leurs clients de rejoindre l’espace Schengen, avec des techniques infaillibles.

A Grand-Dakar où il est connu comme un grand commerçant, l’arrestation de M. D. est au centre des discussions. Selon nos informations, il a été interpellé hier à Colobane, par les limiers de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), une entité de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF), après plus de 6 mois de filature. Après avoir été alpagué, les autres membres de la bande, à savoir B. D., S. D. et M. D., ont aussi été interpellés, à plusieurs endroits de la capitale dakaroise.

En effet, au mois de février dernier, les enquêteurs de la DNLT ont été informés qu’une bande de trafiquants de migrants, dirigée par un commerçant, fait voyager des candidats dans l’espace Schengen, moyennant des montants qui varient entre 2 et 4 millions F CFA. C’est selon la destination, confie-t-on.

Les membres de la bande faisaient voyager leurs clients par deux différentes manières. Ils faisaient passer les uns pour des commerçants avec de vrais faux documents (passeports, visas, permis de séjour). Les autres bénéficiaient d’un autre modus operandi tout aussi efficace. D’après nos sources, la bande opérait en récupérant les documents de voyage de personnes qui sont déjà en Occident. Une fois entre leurs mains, ils enlevaient les photos pour les remplacer par celles des nouveaux candidats. Ils faisaient de sorte que les pages des documents qui devaient faire l’objet de plus de contrôle soient nickel.

Le réseau, selon nos informations, a ainsi fait voyager un grand nombre de candidats à l’immigration, tout en roulant dans la farine les ambassades ou consulats des pays concernés qui n’ont vu que du feu. D’après nos interlocuteurs, la bande était tellement sûre de réussir ses coups que ses membres exigeaient d’être payés comptant par les candidats, avant de partir.

Les suspects sont, depuis hier en début d’après-midi, en garde à vue dans les locaux de la division, pour les besoins de l’enquête. Ils sont pour l’instant poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants. Sûrement, l’enquête va permettre de connaître toutes les ramifications de cette affaire et les éventuelles complicités.

CHEIKH THIAM