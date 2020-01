Amath Dansokho sera à l’honneur, ce jeudi, en France. Un vibrant hommage lui sera rendu au siège du Parti communiste français, 2 place du Colonel-Fabien à Paris 19e. la cérémonie est une initiative du Parti communiste français (PCF) et du PIT-Sénégal, en partenariat avec la Fondation Gabriel-Péri présidée par Alain Obadia.

Elle aura lieu en présence de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, de Samba Sy, ministre du Travail du Sénégal et secrétaire général du PIT, des enfants et proches de Dansokho dont Didier Awadi, musicien et rappeur sénégalais, du journaliste Mamoudou Wane, ainsi que des ambassadeurs du Sénégal et de Cuba et de plusieurs membres du gouvernement sénégalais.