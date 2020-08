Au moment où le président de la République Macky Sall a donné des instructions au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour qu’il accélère l’installation de dispositifs fonctionnels et efficaces de paratonnerres dans toutes les régions du Sénégal, la foudre continue de faire des dégâts dans certaines parties du pays, notamment dans la région de Louga. En effet, à Mbeulou, village situé dans la commune de Darou Mousty, avant-hier, aux environs de 19 h, une pluie accompagnée d’un vent violent s’est abattue sur ce village.

Un jeune homme O. ND. (20 ans) a malheureusement perdu la vie au cours de cet orage. Selon nos sources, la victime avait accompagné son frère aux champs. Nos sources renseignent que quand le ciel a commencé à ouvrir ses vannes, O. ND. et son frère se sont réfugiés sous une tente dressée au pied d’un arbre. C’est par la suite que la foudre s’est abattue sur lui.

Il est mort électrocuté. Lorsque les populations ont entendu le bruit, elles ont accouru sur le lieu du sinistre pour les sauver. O. ND. est mort sur le coup alors que son frère est évacué au centre de santé de Darou Mousty. La victime a été inhumée hier et une enquête ouverte par la gendarmerie de Darou Mousty.