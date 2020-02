Lors de sa campagne électorale au cours de la Présidentielle de 2019, Macky Sall avait annoncé la relance de Dakar-Bamako ferroviaire. Il promettait de le faire dès qu’il serait réélu. Un an après, rien n'est fait dans ce sens.

Du moins, jusqu'à hier. En Conseil des ministres, le président de la République "a évoqué la situation financière et sociale de Dakar-Bamako ferroviaire (DBF) tout en exhortant les acteurs à la mise en œuvre sans délai d'une stratégie globale et consensuelle de relance et de gestion", lit-on dans un communiqué reçu a ‘’EnQuête’’.

"Il a, à cet effet, demandé au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, et au secrétaire d'Etat chargé du Réseau ferroviaire, de veiller, avec la partie malienne et la direction de DBF, à la stabilisation de la situation des travailleurs de l’entité et à la réhabilitation de la ligne", ajoute-t-on.