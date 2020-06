Abdoulaye Sèye Moreau, dirigeant international de basket-ball, a rendu l’âme, hier, à Dakar. Le décès de l’ancien président de la Fiba-monde constitue une grande perte pour les amateurs de la balle orange, au Sénégal. Ces derniers exigent d’ailleurs que le complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio porte son nom.

Le basket-ball sénégalais a perdu, hier, une de ses icônes, avec le décès d’Abdoulaye Sèye Moreau. Le défunt, âgé de 91 ans, avait dédié sa vie à la balle orange. Il a, en effet, porté toutes les casquettes, en devenant tour à tour joueur, arbitre et dirigeant. Sa constance et sa fidélité envers le basket ont poussé les membres de l’instance mondiale dirigeante de cette discipline sportive à le nommer, en 2010, membre d’honneur de son organisation. La Fédération internationale de basket (Fiba) monde a aussi porté Abdoulaye Sèye Moreau au Fiba Hall of Fame, en qualité de contributeur. Le Fiba Hall of Fame a été créé en 1991, célébrer les plus grandes figures du basket mondial. Ces deux titres de reconnaissance mondiale de l’ancien basketteur n’étaient pas fortuits. Elles sont intervenues pour témoigner et récompenser la longue et riche carrière de cet homme du sérail.

Au plan administratif, le natif de Louga a occupé les plus hautes fonctions dans les instances du basket mondial et africain. Il a été élu, d’abord, président de l’Association des fédérations africaines de basket (Afaba) devenue (Fiba-Afrique) entre 1993 et 1998, puis président de Fiba-monde, de 1998 à 2006.

Après son unique mandat de 4 ans à la Fiba-monde, Abdoulaye Sèye Moreau n’a pas relâché. Il est revenu au bercail. C’est ainsi qu’il a été porté à la tête du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) de 2006 à 2010.

L’ancien joueur de basket, né en 1929 à Louga, a débuté sa carrière en 1955. Il a été champion de l’Afrique occidentale française (AOF) avec le Foyer France Sénégal. Il a ensuite pris sa retraite de basketteur en 1965 pour se tourner vers l’arbitrage. Une reconversion bien réussie, puisque le successeur de Lamine Diack au Cnoss prendra part au Championnat du monde de basket féminin de 1975 à Santiago de Cali (Colombie). Son titre d’arbitre international lui a permis d’occuper la présidence de la Commission sénégalaise des arbitres. Abdoulaye Sèye a été également président de la Fédération sénégalaise de basket-ball pendant 18 ans, de 1975 à 1993.

Le fondateur du Dakar université club (Duc) nommé président d’honneur de la Fédération sénégalaise de basket, était aussi financier de profession. Il a occupé plusieurs responsabilités au sein du Crédit populaire devenu Banque nationale de développement économique (BNDS) grâce à sa licence en droit privé qu’il a obtenue à l’université de Dakar.

Baptiser Dakar Arena en son nom, un hommage à titre posthume

Le défunt dirigeant était jusqu’à hier membre de la Commission éthique de la Fiba. Le ‘’doyen Sèye’’, comme l’appellent les amateurs de la balle orange, a donc gravi tous les échelons importants dans le basket national, continental et mondial. Sa nomination comme membre d’honneur à vie de la Fiba et sa présence sur la liste des distingués du Fiba Hall of Fame témoignent ainsi de sa bravoure.

Au Sénégal, cette légende du basket mondial reste encore méconnue. Cette méconnaissance a poussé récemment des acteurs du basket à exprimer leur désir de voir la salle multisport Dakar Arena de Diamniadio porter le nom d’Abdoulaye Sèye Moreau. Ce combat est porté par un de ses amis, Lat Diop, par ailleurs Président du Dieuppeul basket club. Monsieur Diop, initiateur du Sargal Abdoulaye Sèye Moreau, avait fait une sortie dans le journal ‘’le Quotidien’’ pour faire part de sa doléance aux autorités. ‘’Dakar Arena ne porte pas encore le nom d’Abdoulaye Sèye Moreau. Mais nous voulons que son nom soit lié à jamais à cette infrastructure sportive de dernière génération. Un tel dirigeant mérite qu’on lui accorde ce privilège. C’est ce que nous voulons. Nous échangeons en ce sens avec le ministre des Sports et ses collaborateurs. Et nous voulons surtout que l’on donne à Dakar Arena le nom d’Abdoulaye Sèye Moreau de son vivant. Qu’on lui accorde ce privilège de son vivant ! Qu’on n’attende pas qu’il ne soit plus de ce monde pour lui offrir cette opportunité ! C’est de son vivant qu’il a travaillé pour le basket pour mériter qu’on lui accorde ce privilège qui sied à son rang’’.

Mais ce vœu de Lat ne s’est pas réalisé. Et ce grand hommage, s’il devait avoir lieu, le sera, désormais, à titre posthume.

TEMOIGNAGES MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ‘’Homme pétri d’humilité et d’intégrité’’ ‘’Le Sénégal vient de perdre un de ses illustres fils, Abdoulaye Sèye Moreau. Sportif chevronné et premier Africain à diriger la Fiba, il était un homme pétri d’humilité et d’intégrité. Mes condoléances émues à sa famille, au monde du basket et à la nation.’’ MATAR BA, MINISTRE DES SPORTS ‘’Une immense perte’’ ’’C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris le rappel à Dieu du président Abdoulaye Sèye Moreau. Une immense perte pour le monde sportif et particulièrement la famille du basket-ball sénégalais, africain et mondial. Les éminentes et solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui ont valu l’estime et la sympathie de tous. Toujours animé du noble désir de servir le sport de son pays, de son continent et du monde, et de se dévouer au sport sénégalais, le président Abdoulaye Sèye Moreau faisait partie des dirigeants du mouvement sportif et olympique les plus respectés et les plus écoutés. Je me souviens encore de la joie avec laquelle il recevait de mes mains la distinction des journalistes sportifs au Théâtre national Daniel Sorano, où il avait tenu un discours mémorable pour les générations actuelles et futures. Le sport pour lequel il a vécu, avec toute l’ardeur d’une conviction sincère durant toute sa vie, a accompli son évolution vers un idéal de solidarité qu’il a toujours rêvé de voir briller sur le monde. Puissent nos regrets sincères et l’hommage que le monde sportif attristé rend à sa mémoire, adoucissent s’il est possible, la douleur de sa famille naturelle, celle du basket-ball, du mouvement sportif et olympique en général. Au nom du président de la République, Son Excellence Macky Sall, de l’ensemble du gouvernement et du mouvement sportif sénégalais, j’adresse à toutes mes condoléances les plus attristées.’’ BABA TANDIAN, ANCIEN PRESIDENT DE LA FSBB ‘’Il s’est aussi sacrifié pour le basket’’ ‘’Je voudrais adresser à la famille du basket toutes mes condoléances, suite à la disparition du grand Abdoulaye Sèye Moreau, disparu à jamais, ce matin (hier). Le décès de ce dirigeant, très tôt, est une grande perte pour le monde du basket. Nous venons de perdre un Monsieur qui a servi le basket. Il s’est aussi sacrifié pour le basket de son pays le Sénégal et du monde. Abdoulaye Sèye Moreau a été le premier Sénégalais à avoir dirigé le basket mondial. Et cela mérite d'être souligné. Et c’est le lieu de rappeler le souhait du monde du basket de voir Dakar Arena porter le nom d’Abdoulaye Sèye Moreau Arena (ASMA). Je garde beaucoup de souvenirs de lui. Je prie pour le repos de son âme.’’

OUMAR BAYO BA