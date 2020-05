Le Sénégal a enregistré, hier, son plus lourd bilan quotidien, depuis le début de la pandémie. En plus de 104 nouveaux cas, le pays a noté un 12e décès. Un jeune de 37 ans.

Le Sénégal a enregistré, avant-hier, son 12e décès. C’est exactement à 23 h 55 mn qu’Éric Agbo, le natif de Rebeuss, a rendu l’âme à l’hôpital Principal de Dakar. Agé de 37 ans seulement, Éric est parti à la fleur de l’âge, laissant derrière lui une femme et une famille éplorées. En luttant farouchement contre le coronavirus, il ne s’imaginait pas que cette maladie serait la cause de son décès. Que cette Covid qu’il a tant combattue va l’emporter dans sa tombe.

Selon des sources, depuis le début de la pandémie, il faisait partie des jeunes de son quartier, en particulier de Dakar-Plateau, qui sensibilisaient sur l’existence de la maladie, le respect des mesures barrières. Il disait à qui voulait l’entendre de faire attention, de respecter les mesures barrières. Mais hélas, le virus, de son côté, le guettait et a eu raison de lui. Très dynamique, Éric était engagé dans la vie associative de son quartier de Rebeuss. Il faisait partie de tous les mouvements associatifs des jeunes catholiques du doyenné du Plateau.

Il était également très engagé au sein du mouvement Jeunes catholiques sans frontière. La chorale Anne-Marie Javouhey de la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires ou Cathédrale du Souvenir africain, dont il fut membre et très engagé, a perdu l’un de ses meilleurs choristes. D’ailleurs, sa femme fait partie de cette chorale. Hier, informent nos sources, les jeunes de la cathédrale et ceux de la chorale ont voulu lui rendre un dernier hommage, mais vu les circonstances du décès, cela a été impossible. Monique Diouf va pleurer son mari sans pour autant pouvoir l’embrasser, le tenir dans ses bras pour lui dire adieu.

Éric Agbo a fait ses études primaires et secondaires au collège de la Cathédrale de Dakar. Son décès n’est certes pas le premier - c’est le 12e - mais il est particulier, car il s’agit d’un jeune. C’est la plus jeune victime de la pandémie, car jusqu’ici les victimes avaient plus de 60 ans.

Mais, selon plusieurs sources concordantes, Éric Agbo souffrait d’hypertension, de diabète et de surpoids. Des pathologies qui favorisent la Covid-19. En effet, les personnes souffrant de ces maladies sont les plus exposées à la pandémie. Pourtant, selon les sources, il faisait très attention. Il disait à son entourage qu’il est une personne à risque, donc, il faisait tout son possible pour ne pas s’exposer. Tout ce monde qu’il a tant aimé ne pourra pas lui dire au revoir. Webmaster de formation, il travaillait dans un cabinet médical.

Record pour Dakar-Ouest

Hier également, pour la première fois, le Sénégal a eu un chiffre record de cas positifs. Sur 1 182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 8,79 %. Selon la directrice générale de la Santé, Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye, il s’agit de 100 cas contacts suivis et 4 cas issus de la transmission communautaire dont 1 cas à Pikine, 1 à Niary Tally, 1 à Sédhiou et 1 à Vélingara. Vingt-trois patients hospitalisés sont déclarés guéris. Il y a 6 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal. A ce jour, 1 433 cas sont déclarés positifs au Sénégal dont 493 guéris, 12 décédés et 927 sous traitement.

Ce record enregistré ce mercredi n’a pas épargné le district de Dakar-Ouest. Ce vaste territoire, qui couvre Yoff, Ouakam, Ngor, Almadies, Mermoz, Sacré-Cœur, a aussi battu le record quotidien, avec 50 patients détectés en un seul jour. Un bilan qui le place devant les 32 autres districts touchés par la pandémie. Le district est à un total de 224 cas.

Vélingara a, d’autre part, concédé son premier cas communautaire. Preuve que les choses empirent, le médecin-chef et certains de ses agents sont autant contaminés. Avec 17 cas de plus, hier, ce département égale Dakar-Sud (190). Touba a eu 3 nouveaux cas hier, ce qui fait un nombre de 165. Dakar-Centre a eu 2 nouveaux cas, pour un total de 137. Sédhiou, avec 8 nouveaux cas, en est en 76. Guédiawaye, avec 2 nouveaux cas, en est à 38. Goudiry a 1 nouveau cas ; il en est à 64 au total. Mbao 1 nouveau cas (43) et enfin Yeumbeul 1 cas (23).

VIVIANE DIATTA