Cheikh Mouhamadou Makhtar Ibrahima Niasse a été rappelé à Dieu dans la nuit du jeudi à 3 h du matin, quelques heures après l’inhumation du khalife de Médina Baye. Ahmed Khalifa Niasse, presque ‘’jumeau’’ du défunt, témoigne de la simplicité et de la modestie du disparu.

En l’espace d’un mois, Médina Baye a été frappé, trois fois, par le deuil. D’abord, Fatoumata Zahra, fille ainée de Cheikh Ibrahima Niasse, puis le quatrième khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niasse et, hier, son frère Cheikh Mouhamadou Makhtar Niasse ont été rappelés à Dieu. Ce dernier a été inhumé à 17 h, à Médina Baye, près de leur père Cheikh Ibrahima Niasse.

Baye Khalifa Niasse, son fils, témoigne que son défunt père adorait son grand-père Baye et toute sa famille. ‘’Il aimait aider les gens. On ne pensait pas qu’il partirait à ce moment. La dernière la recommandation qu’il nous a faite, c’était durant la période de Tabaski. Il nous a dit de faire en sorte que les démunis puissent bénéficier de soutiens. La nuit de sa mort, il discutait avec nous de sa maman. C’est là qu’il a senti que ça n’allait pas bien. Il enseignait le Coran. Il aimait s’habiller en tenue simple. Il était effacé, discret et aimait agir dans la discrétion’’, témoigne Baye Khalifa Niasse.

Son frère Ahmed Khalifa (Djafala) renchérit que le défunt était très lié au nouveau khalife Mouhamed Mahi Niasse. Il passait tous les jours cinq heures avec son frère. ‘’Le défunt est l’un des jeunes fils d’El Hadj Ibrahima Niasse qu’il a nommé Mouhamadou Makhtar par rapport au Prophète Mouhamed (PSL). C’est son unique maître. Il a fait des études dans les pays arabes, notamment au Soudan. Il était âgé de 75 ans, comme son père. C’est le même âge qu’avait Baye, lorsqu’il décédait. Lui et moi nous sommes presque des jumeaux. Nos mères sont des parents et nos deux pères ont le même père. Nous avons grandi ensemble. C’est pourquoi je suis le premier sur la liste de ceux qui ont perdu un être cher’’, dit-il.

Ahmed Khalifa Niasse d’ajouter que ‘’l’homme était modeste, effacé’’. ‘’Mouhamed Makhtar ne portait pas dans son coeur les biens de ce bas-monde. L’homme était généreux’’, poursuit-il. Avant de révéler que ‘’le défunt avait des talibés chefs d’Etat, comme celui du Tchad Idriss Deby qui passait des nuits ici à Médina Baye, chez lui, et faisait le travail, comme tout autre talibé jusqu’à ce qu’il lui dise de rentrer, le Tchad sera entre ses mains. C’est le cas du président du Nigeria Mouhamed Bouhari et de beaucoup d’autres’’.

Ali Adoum Djaya, talibé tchadien, présent aux funérailles de Baye Makhtar Niasse, témoigne que ‘’l’homme était merveilleux, très cultivé, connaissait toutes les histoires de son père’’.

‘’Son attachement au Tchad fait croire à certains qu’il était un Tchadien’’

‘’Je l’ai connu en 1991. La première fois qu’on s’est croisé, c’était à Niamey. Il venait régulièrement au Tchad. La fois où j’étais venu voir un ami, j’ai vu des milliers de Tchadiens se réunir. J’ai demandé qu’est-ce que ces gens venaient faire là ? Il me dit : Il y a un fils d’un grand cheikh qui est au Sénégal qui est de la tarikha tijania. C’est lui qu’ils sont venus voir. Mon ami et moi avons étalé une natte dans la cour. Cheikh Makhtar avait laissé ses talibés et était venu rester avec nous et diriger la prière de Timis. J’ai fait sa connaissance et c’était parti pour une amitié que je ne regrette pas. C’est ainsi qu’il m’a expliqué qu’ils sont à 200 km de Dakar, que c’est une ville très religieuse. Je lui ai promis que la première fois que je serai à Dakar, je viendrai le voir’’, raconte-t-il.

Un mois après, Ali Adoum Djaya s’est rendu à Kaolack. A l’époque, dit-il, il vivait chez son père. ‘’Il m’a emmené chez le défunt khalife pour que je le salue. Lorsque l’on est sorti, il m’a dit : Tu prends ces 35 000 F CFA comme ‘adiya’ et tu donnes ça à Cheikh et tu lui demandes un secret. Je suis revenu vers le khalife et je lui ai dit : Je viens de loin et je vous donne ça. Et je lui ai demandé un secret. Le khalife me dit : Tu viens de loin, vas-y te reposer. Tu ne souffriras pas dans ta vie’’, rapporte-t-il.

Sa simplicité, son attachement à ce pays, avance-t-il, font croire à certains que Cheikh Makhtar est un Tchadien. ‘’Il est parti au Tchad vers les années 1973. A sa descente, à la ville frontalière au Soudan, les gens l’ont accueilli. Il y a eu deux morts’’, révèle son talibé.

Ali Adoum Djaya de dire que ‘’son amitié avec le président actuel du Tchad, Idriss Deby, est sincère’’. De ce fait, dit-il, lorsqu’il allait au Tchad, il était accueilli en grande pompe.

