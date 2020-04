Il est décidé qu’aucun corps de Sénégalais victime de la Covid-19 ne sera rapatrié au pays. Certains membres de la diaspora ne veulent pas entendre cela. Ils s’organisent pour braver cet interdit.

Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, a fait une sortie pour annoncer la suspension temporaire des convoyages de corps de Sénégalais morts à l’étranger, surtout de ceux décédés de la Covid-19. Une décision que ne veulent pas entendre certains. Réunis au sein du Collectif pour le rapatriement des corps de Sénégalais de l’extérieur (CRCSE), ils soutiennent que cette mesure les surprend et la considèrent comme un manque de considération notoire. Ils estiment qu’elle est sans fondement et ‘’n’a ni base scientifique, ni médicale, ni juridique.

’’ Et même si Amadou Ba soutient avoir spécifié aux consulats que cette mesure ne concerne que les morts de la Covid-19, Ibrahima Tambédou, membre dudit collectif, s’insurge. Il soutient qu’au cours d’un entretien, le ministre leur a clairement dit que l’Etat ne peut pas prendre en charge les frais de rapatriement des corps sans vie des personnes victimes du coronavirus. Que le Sénégal a pris cette décision de concert avec les pays où vivent les Sénégalais. Et des pactes le lient à ces derniers dont les termes sont confidentiels.

‘’On sait qu’il y a beaucoup de pays qui rapatrient les corps de leurs fils décédés, contrairement à ce qu’a dit le ministre. Ils ont pris toutes les dispositions pour les ramener. Chez nous, par exemple, les services d’hygiène pourraient le faire. On ne croit pas à ce qu’il nous a dit, car cela ne colle pas avec la réalité. Nous avons toutes les preuves qu’il n’y a aucune mesure qui interdit de rapatrier les corps partout dans l’espace européen. Les pays qui le font ont des agents formés qui s’occupent jusqu’à l’enterrement des défunts sans aucun risque de contamination’’, confie M. Tambédou.

Selon notre interlocuteur résidant en Allemagne, ils ne vont pas se laisser faire, car ils comptent se battre avec tous les moyens légitimes pour obtenir gain de cause. ‘’Nous sommes conscients que l’Etat ne va pas lâcher du lest, mais nous aussi, nous allons continuer le combat, car nous sommes regroupés au sein de ce collectif. Nous allons constituer des pôles juridiques et scientifiques un peu partout dans le monde. Nous voulons que l’Etat sache que cela ne se passera pas ainsi. Il est hors de question qu’on essaye de nous convaincre avec des arguments politiques et non scientifiques. Nous sommes en train de recenser toutes les personnes mortes de la Covid-19’’, informe Ibrahima Tambédou.