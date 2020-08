Neuf véhicules de luxe cachés dans 3 conteneurs ont été interceptés, mercredi dernier, par la douane sénégalaise au niveau du port de Dakar. 192 Kg de chanvre indien et 264 sacs de sucre frauduleux ont aussi été saisis à différents endroits du pays.

Grosse saisie de voitures de luxes de la douane sénégalaise, ce mercredi, au port autonome de Dakar. Elle entre dans le cadre des opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue, de véhicules et de produits prohibés. En effet, la Subdivision des Douanes de Dakar port a trouvé les véhicules dissimulés dans 3 conteneurs provenant de ports européens. Le bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale de la douane renseigne que cette saisie est le résultat d’enquêtes et d’investigations effectuées, à la suite de celle de 12 véhicules réalisée en mi-juillet 2020 toujours au port de Dakar.

Menée par l’Unité mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) sous la supervision du Chef de la Subdivision des Douanes de Dakar Port, l’opération a été conduite sur la base de renseignements, de recoupements et d'analyses de risques. C’est ainsi que trois conteneurs en provenance de ports européens et manifestés comme renfermant des effets personnels ont été identifiés et ciblés. A l'ouverture desdits conteneurs, les éléments de la douane ont trouvé un DS 7 Crossback, trois Peugeot 3008, deux Peugeot 5008, deux Toyota Rav 4 et un Toyota CHR. Les vérifications faites auprès d'Interpol ont permis de constater que les véhicules avaient été déclarés volés.

On apprend aussi que le réseau de faussaires de documents, notamment de cartes grises et de faux Certificats de Mise à la Consommation, lié à cette affaire a été mis hors d’état de nuire.

192 Kg de chanvre indien saisis et 5 personnes arrêtés à Dakar, Ziguinchor et Kaolack

En plus de ce succès, le bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale de la douane fait état d’une autre saisie de 192 Kg de chanvre indien. La Subdivision des Douanes de Kaolack a saisi 24 Kg de chanvre indien enfouis dans des sacs contenant de l’arachide à bord d’un camion frigorifique, le 19 courant. Cette saisie, renseigne la douane, est le résultat d’actions combinées d’investigations, de filatures et d’une livraison surveillée des agents des Douanes postés au Pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack et de ceux de la Brigade mobile des Douanes de Ziguinchor.

Cette opération a aussi permis d’appréhender 5 individus à Dakar, Ziguinchor et Kaolack. La valeur totale de cette drogue est estimée à 13,92 millions F CFA. Deux jours avant cette opération, le lundi 17 août, la Brigade mobile des Douanes de Kolda avait saisi, en fin de matinée, 84 kg de chanvre indien à Saré Sada. Le prévenu été arrêté au cours de l’opération convoyait la drogue à bord d’une moto également saisie. Ce qui porte, selon la même source, à 108 kg la quantité saisie en 48 heures au Centre et au Sud du pays et à 285 kg, celle réalisée dans la semaine par les Unités douanières.

S’agissant des opérations de sécurisation du marché intérieur et de la lutte contre la fraude et la contrebande, les agents du Poste des Douanes de Nganda, Subdivision de Kaffrine ont intercepté 264 sacs de sucre dissimulés dans des sacs de mil et transportés à bord d'un camion en provenance de Mbapp Lohene, village frontalier avec la Gambie. La saisie a eu lieu le mercredi 19 dernier dans la matinée. La valeur totale des marchandises frauduleuses saisies est estimée à 16,94 millions F CFA. Le propriétaire de la marchandise est arrêté et mis à la disposition du Parquet de Kaolack.

