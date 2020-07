Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le professeur Moussa Baldé, a effectué, ce lundi 20 juillet, une mission de soutien et de réconfort à l’intention des familles sinistrées, suite aux dégâts d’un ouragan qui s’est abattu, au début de l’hivernage, dans la commune de Médina El Hadj.

Accompagné d’une forte délégation, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural s’est rendu dans la commune de Médina El Hadj pour apporter un soutien moral et matériel aux familles victimes de la violence d’un ouragan, au début de l’hivernage. Aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée, lors de cette catastrophe naturelle, mais les dégâts étaient incommensurables.

‘’Au début de l’hivernage, il y a eu un ouragan très violent qui s’est abattu sur trois villages de la commune de Médina El Hadj. Il s’agit des villages de Linkéring, de Sinthiang Lima et de Saré Konko. Les habitants ont perdu presque tous leurs biens. C’est pourquoi nous sommes venus aujourd’hui, avec le maire de Médina El Hadj, avec les deux députés du département, les deux hauts conseillers du département et beaucoup de responsables politiques pour apporter notre soutien moral à la communauté qui a été affectée’’, a expliqué le ministre Moussa Baldé.

Le président du Conseil départemental de Kolda de poursuivre : ‘’Mais aussi, nous avons apporté un soutien matériel. Car chaque village a reçu une tonne de riz et une enveloppe d’un million de francs a été distribuée aux trois contrées. Saré Konko a reçu un 500 mille francs CFA, Saré Mansaly 250 mille francs CFA et Sinthiang Lima 250 mille francs CFA.’’ Le ministre Moussa Baldé a ensuite promis aux braves paysannes trouvées dans la vallée de Sanka un motoculteur, afin d’atténuer la pénibilité du travail du sol. ‘’C’est en traversant la vallée de Sanka que j’ai trouvé de braves femmes en train de labourer avec leurs matériels traditionnels. Et j’ai appelé le directeur de la Sodagri, puisque c’est lui qui gère cette zone, et nous avons décidé qu’il remette un motoculteur à ces braves femmes qui travaillent avec leurs mains’’, a-t-il dit.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a aussi visité un champ de maïs. Il s’est réjoui de la politique de diversification des cultures qui est en marche dans le Fouladou.

NFALY MANSALY