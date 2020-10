La plateforme multi-luttes Doyna sera dans la rue, cet après-midi, pour dénoncer certains maux de la société. L’organisation, qui comptait manifester sans ou avec l’aval de l’autorité préfectorale, a finalement obtenu son visa en début de la soirée d’hier.

La plateforme multi-luttes Doyna est très amère. L’organisation, composée de plusieurs entités dont le Frapp/France dégage, ne comprend pas l’attitude du préfet de Dakar. Ils ont déposé une lettre d’information, le 28 septembre dernier, sur la table de l’autorité préfectorale, pour l’organisation d’une manifestation aujourd’hui à place la Nation, de 15 h à 19 h. Puis, un des signataires de la lettre s’est rendu, le 1er octobre, au commissariat de la Médina pour effectuer l’enquête de routine. Mais ils sont restés sans obtenir de réponse jusqu’hier, en début de soirée.

Dans la matinée, ils ont organisé une conférence de presse pour s’insurger contre le mutisme du préfet Alioune Badara Samb. ‘’Cela fait 10 jours que nous sommes à l’écoute du préfet de Dakar’’, ont-ils pesté.

Même si, disent-ils, le préfet de Dakar a finalement accédé à leur requête, la plateforme ne comptait pas dépendre de cette décision pour se faire entendre. ‘’Nous, 20 organisations sous-signataires, invitons nos membres et les Sénégalais à refuser la politique de musèlement et de criminalisation de nos membres et de nos luttes en se rassemblant demain samedi (aujourd’hui) à partir de 15 h à la place de l’Obélisque, avec ou sans autorisation préfectorale’’, ont-ils lancé. Non sans dénoncer l’attitude des ‘’briseurs de grève’’, ainsi que la posture du préfet qui est, à leurs yeux, le préfet d’une famille, d’un parti et d’une coalition.

Les organisateurs de la manifestation estiment ainsi que leurs droits ne peuvent être indéfiniment confisqués, alors qu’ils sont agressés de partout. Pendant ce temps, s’insurgent-ils, les membres de la coalition gouvernementale se rassemblent, manifestent au vu et su de tout le monde.

La plateforme multi-luttes tient toutefois compte du contexte sanitaire actuel avec la persistance des cas du coronavirus. Certaines dispositions sont prises à ce propos pour le respect des gestes barrières. Ainsi, une fois sur la place de la Nation, les manifestants devront se laver avec des solutions hydro-acholiques mises à leur disposition. Le port du masque est également une autre exigence pour participer à la rencontre. Il est d’ailleurs prévu la mise sur pied d’un comité spécial chargé des mesures barrières et de la sécurité.

L’objectif de cette manifestation, indique-t-on, est d’exiger le paiement, par l’Etat, de 51 mois de salaire aux travailleurs d’ABS Sénégal ainsi que leurs indemnités de cessation d’activités et leur redéploiement dans d’autres structures. Les manifestants demandent également l’arrêt de la spoliation foncière dans des localités comme Ballabougou (Nguéniène), Kignabour, Guéréo, Médina Wandifa, Kairé Mapathé… ainsi qu’un audit foncier sur la restitution des terres aux paysans et pasteurs de ces localités.

A cette liste de doléances, s’ajoutent l’arrêt des mesures de déguerpissement et le relogement décent et immédiat des 79 familles de Terme-Sud, ainsi que le recrutement démocratique dans la Fonction publique des animateurs culturels et des préparateurs en pharmacie…

HABIBATOU TRAORE