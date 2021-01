Le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé l’agent de la Sedima Ndongo Guèye. Il avait été attrait à la barre par ses employeurs pour le vol de 18 tonnes de poulets. Le tribunal a également débouté la Sedima de toutes ses demandes.

A la barre, Ndongo avait réfuté avec véhémence le chef de vol qui lui était imputé. Faisant partie de l’équipe jour, il avait allégué que c’était impossible qu’il soit l’auteur du vol. ‘’Mon rôle était d’ouvrir le dépôt Atlantique. Et pour cela, il fallait le responsable Soumaré et moi. En plus, il y avait deux cadenas pour l’ouverture du stock’’, s’était-il justifié.

Cheikh Mbacké Gadiaga - Sokhna Moumy Kébé

L’affaire opposant Sokhna Moumy Kébé à Cheikh Mbacké Gadiaga est renvoyée au 18 février prochain. La non-extraction du prévenu a été évoquée comme motif.

En effet, Cheikh Mbacké Gadiaga, qui avait bénéficié d’une liberté provisoire le 17 décembre dernier, est retourné en cellule. Cette fois-ci, pour une autre affaire. Il est accusé d’avoir injurié une des épouses du khalife général des mourides.