La police nationale a livré ses chiffres sur la délinquance, au mois de janvier. Guédiawaye, Dakar, Mbour et Diourbel se révèlent les villes les plus criminogènes.

Les services relevant de la Direction de la sécurité publique (DSP) de Dakar ont fourni leurs statistiques pour le compte du 1er au 31 janvier 2020. Selon nos informations, durant ce premier mois de l’année, 7 329 personnes ont été interpellées (7 265 déférées au parquet) dont 64 étrangers (31 remis entre les mains du procureur) et 8 771 plaintes déposées. La majeure partie des personnes ayant fait l’objet d’arrestation ont un lien avec la drogue (439 cas). Les statistiques révèlent aussi 357 cas d’atteintes aux biens (vols avec violence, cambriolages, vols de bétail...), 104 arrestations pour prostitution, 56 pour coups et blessures volontaires, 31 pour viol, pédophilie et autres atteintes de mœurs…

Durant ce premier mois de l’année, il y a eu 11 cas de meurtre dont 10 ont été élucidés. Autrement dit, leurs auteurs ont été mis aux arrêts. Soit un taux d’élucidation de l’ordre de 90,94 %.

Selon nos interlocuteurs, il résulte de tout ce qui précède que durant le premier mois de l’année 2020, les zones les plus criminogènes au Sénégal sont Guédiawaye (avec 5 cas), Dakar (3 cas), Mbour (avec 2 cas) et Diourbel avec un seul. En outre, 2 bandes de malfaiteurs ont été démantelées.

Dans la même période, 499 accidents matériels et corporels ont été enregistrés pour 13 morts. Les amendes forfaitures ont fait une recette de 42 millions, pour 4 035 véhicules mis en fourrière, contre 22 458 pièces saisies et 5 642 vérifications d’identité effectuées.

La drogue n’est pas en reste, avec des saisies de l’ordre de 1,5 t de chanvre indien, 1 374 cornets et 69 joints. Six boulettes de cocaïne et 24 capsules ont aussi été saisies.

Depuis le début de l’année, des opérations tous azimuts - diurnes comme nocturnes - sont organisées avec une mutualisation des moyens humains et roulants sur toute l’étendue du territoire par les hommes de l’inspecteur général de police Ousmane Sy. A cela s’ajoute les opérations dénommées ‘’Sam sounou karangué’’ initiées entre Touba et Mbacké, et celles combinées avec la gendarmerie nationale. Elles ont pour objectif de marquer la présence visible et de restaurer une atmosphère de confiance des populations.

Selon nos interlocuteurs, lors de sa tournée dans les commissariats de Diourbel, Mbour, Touba, Mbacké et Saly, le directeur de la Sécurité publique, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Abdoul Wahabou Sall a rappelé à ses hommes ses instructions sur les principes de bonne conduite, notamment des agents de la force publique et, en particulier, à l’accueil et pour l’orientation.

Nos sources ont aussi précisé que ces statistiques ne concernent pas la Division des investigations criminelles (Dic), la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF) et la Direction de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS).

CHEIKH THIAM