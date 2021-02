Le label Delu6wat Arts a été présenté ce samedi au public aux Almadies, à Dakar, le weekend dernier. Alassane Mbengue, promoteur dudit label, et le chanteur Naby Condé indiquent qu’il a été mis en place pour promouvoir les arts et les jeunes artistes.

Les activités du label Delu6wat Arts ont été présentées, samedi dernier, par le chanteur de reggae Naby Condé et son promoteur Alassane Mbengue. Au cours d’une rencontre à Dakar, les deux artistes ont fait part de leur ambition d’en faire un label qui va soutenir les jeunes sénégalais talents et surtout et de toute l’Afrique.

Delu6wat Arts a été créé par Naby Condé et Alassane Mbengue en 2020. Il signifie en langue wolof ‘’le retour des arts’’. Le mot arts’’, au pluriel, explique Alassane Mbengue, justifie l’intérêt qu’accorde le label à d’autres formes d’art à côté de la musique, à savoir le stylisme, la danse et aussi la collecte de déchets pour les revaloriser. ‘’C’est une jeune entreprise qui s’intéresse à la culture et qui essaie de revaloriser ces arts qui nous sont propres et en passant par les jeunes talents’’, déclare Alassane Mbengue.

Ce label a comme artiste vedette, pour l’instant, Naby. Mais Alassane Mbengue soutient qu’ils ont entrepris d’aller vers d’autres talents dans d’autres pays. ‘’C’est un label conçu par des artistes locaux et issus de la sous-région’’, fait savoir Alassane Mbengue. Les fondateurs comptent donc mettre les jeunes au cœur du projet. Ils se sont inspirés du parcours de Naby qui a rencontré beaucoup de difficultés au début de sa carrière. ‘’On peut parler d’art au Sénégal. Mais tant qu’il n’y a pas de soutien, ça ne va pas marcher. Donc, nous sommes dans une phase où Delu6wat va chercher des gens qui peuvent lui proposer de bonnes choses et avancer avec eu’’, soutient-il.

Autant il est difficile, pour certains, de développer leur carrière au début, autant il est difficile, pour d’autres, de trouver le lieu adéquat pour faire parler leur muse. Ces derniers trouveront ici leur bonheur. Il est prévu de le faire à Dakar et de leur trouver un lieu calme pour créer. Ce concept sera baptisé ‘’Be an artiste of the weekend’’.

En attendant, Delu6wat Arts a entrepris la production du deuxième album de Naby, ‘’Sama Art’’, qui ‘’est un mélange de plusieurs styles musicaux’’ avec un single disponible, depuis le 23 décembre passé, intitulé ‘’Nii Laay Dundé’’.

I. MINTHE (STAGIAIRE)