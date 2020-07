Le commissariat spécial de Saly vient de démanteler un réseau de proxénétisme et de prostitution à Saly. Recoupements, investigations et perquisitions ont permis aux enquêteurs de récolter un faisceau de preuves.

Vaste coup de filet des hommes du commissaire Daouda Mbodj, qui a été placé à la tête du commissariat urbain de Saly, construit il y a quelques mois par les plus hautes autorités de la police nationale. Selon nos informations, à la suite d’informations reçues faisant état de l'existence d'un réseau de traite de personnes, de proxénétisme et de prostitution impliquant des personnes de nationalité nigériane à Saly, des recoupements et investigations ont été entamés.

Ainsi, après recoupements et identification de deux appartements où sont logées lesdites prostituées par deux individus faisant office de protecteurs et tirant profit de leurs activités, une descente inopinée y a été faite. Elle a permis d’interpeller deux individus identifiés aux noms d’A. Lawal, né il y a de cela 35 ans à Lagos, au Nigeria, et J. G. Nana, âgé de 46 ans, né à Benin City (Nigeria).

D’après toujours nos sources, il ressort des investigations des limiers que le duo, après avoir introduit ces dames au Sénégal, leur ont retiré leurs passeports et les ont astreintes au remboursement de leurs frais de voyage. Ils se sont aussi arrogé un droit de regard sur le produit de leurs prestations ; une façon d’avoir une maitrise sur elles.

Selon toujours nos interlocuteurs, les Nigérianes dont une partie vivait dans un appartement à Saly Station et l'autre à Saly Niakhniakhal, ont été identifiées. Il s’agit de H. L. Sunfay (26 ans), B. Sunday (38 ans) I. Egboluche (48 ans), L. G. Nwadiezi (32 ans), B. A. Nevoh (27 ans), D. E. Sodipe (37 ans), G. M. Seri (32 ans), A. Lawal (29 ans), I. Mercy (25 ans), Th. Ejori, (32 ans) et O. Mercy (29 ans).

Dans le cadre de cette enquête, en attendant les auditions qui ont démarré, une perquisition a été effectuée chez le nommé A. Lawal. Elle a permis de saisir un important matériel composé de 7 pièces de cartes nationales d’identité (CNI) de femmes nigérianes, un passeport d'une desdites dames, une photocopie de passeport, 3 photocopies de CNI nigérianes, 8 reçus de transfert d'argent, 7 téléphones portables, un ordinateur portable, 3 carnets d'inscription au fichier sanitaire, 34 préservatifs, 60 dalasis.

La descente au domicile de J. Nana a permis la saisie de 2 ordinateurs portables MacBook, un Ipad, 2 disques durs, une tablette, 8 téléphones portables, 2 cahiers portant inscriptions de noms et de sommes d'argent, 8 reçus de transferts d'argent, 7 cartes Gab, 3 montres plaquées en or. Nos sources renseignent que le nommé A. Lawal est le cerveau de cette bande. Tandis que J. G. Nana se faisait passer pour un pasteur.

Des questions demeurent et devront être élucidées par l’enquête. Comment sont-elles entrées sur le territoire sénégalais ? Qui étaient leurs clients ? Ont-elles bénéficié de complicités ? Y a-t-il d’autres membres de la bande ? Depuis quand sont-elles sur le sol sénégalais ?

Pour l’instant, ils sont poursuivis pour les délits de traite de personnes, proxénétisme et prostitution.

CHEIKH THIAM