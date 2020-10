Le mouvement citoyen Frapp/France dégage a saisi l’Assemblée nationale par une plainte pour dénoncer la récente sortie médiatique du député Aliou Dembourou Sow invitant une communauté à "prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024". ‘’Ces déclarations d'une rare violence constituent un appel au génocide et à un crime de masse, et s’inscrivent dans la perspective de déstabilisation du Sénégal, surtout dans un contexte sous-régional toujours marqué par une instabilité’’, s’indigne-t-on dans un communiqué de Frapp transmis à ‘’EnQuête’’.

Rappelant que le Sénégal a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui, en son article 3, prévoit, entre autres, la punition des actes de l’entente en vue de commettre le génocide et l’incitation directe et publique à commettre le génocide, demande la radiation d’Aliou Dembourou Sow de la liste des députés de l'Assemblée nationale pour faute, conformément à l'article 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. ‘’Une personne comme Aliou Dembourou, dont les déclarations risquent de compromettre la stabilité du pays et la cohésion sociale, ne doit plus représenter le peuple à l'Assemblée nationale multi-ethnique du Sénégal’’, tranche-t-on dans le communiqué.