Le Collectif des jeunes du Fouta condamne, à son tour, avec ‘’véhémence’’ la dernière sortie du président du Conseil départemental de Ranérou et député à l'Assemblée nationale, Aliou Dembourou Sow, qu’il juge ‘’irresponsable et fâcheuse’’.

‘’Nous sommes une communauté fondée sur des bases claires de principes sacro-saints d'unité, de bienveillance, d’écoute, de tolérance, de solidarité et de fraternité auxquelles renoncer serait une trahison à l'endroit des aïeux qui se sont tant sacrifiés, à la limite, une atteinte à la cohésion sociale faite de sacrifice d'hommes et de femmes imbus du sens de la responsabilité du commun vouloir de vie commune au seul profit des générations futures. C'est la raison pour laquelle la génération qui est la nôtre n'a nullement le droit de fouler aux pieds ce lègue ô combien précieux’’, soutient le collectif dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

...Certes, libre à qui veut militer dans un parti politique, mais les jeunes du Fouta soutiennent que cela doit se faire dans le ‘’respect des règles de base’’ que sont l'unité, la solidarité et la fraternité. ‘’Ainsi, nous comprendrons que nos aïeux sont de grands hommes et que nous avons leur sang dans nos veines. Ce code d'honneur qui a fait d'eux ce qu'ils ont été, fera de nous des hommes admirés et respectés, à moins que nous ne pérennisions leur héritage. Pour ce faire, nous devons mettre de côté nos sentiments et nos états d'âme qui ne font que nous diviser, nous éloigner.

Au regard de ce qui s'est passé récemment au Mali, de ce qui s'est passé au Rwanda, aucun homme responsable ne devrait se permettre de manipuler la fibre ethnique ou religieuse à des fins politiciennes. Ainsi, nous condamnons avec véhémence la dernière sortie irresponsable et fâcheuse du président du Conseil départemental de Ranérou et député à l'Assemblée nationale Aliou Dembourou Sow’’, affirment-il. Pour rappel, lors de sa sortie, le député a appelé les Hal Pulars à ‘’prendre des machettes pour défendre un troisième mandat du président Macky Sall qui, à son départ du pouvoir, se fera remplacer par un autre Hal Pular’’. ‘’Que c'est regrettable ! Nous affirmons que c'est une sortie irresponsable et honteuse, au regard de la trajectoire politique de notre pays. La politique n'est pas un terrain de violence, mais plutôt de débat d'idées, de projets et de visions. Toutefois, comprenons que nul n'est aussi fort ou dangereux qu'un homme qui peut contenir ses émotions, son passé. En effet, notre organisation sociale, malgré ses tares, suffit à le comprendre’’, dénonce le Collectif des jeunes du Fouta.